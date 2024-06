Paul McCartney anuncia segundo concierto en el Estadio GNP

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Rock and Ro)

Debido al fenomenal éxito de la gira ‘Got Back’ en México el año pasado, Paul McCartney regresará para shows adicionales en Monterrey y Ciudad de México como parte de la etapa sudamericana de 2024 de la gira, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022.

Paul McCartney es uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, además de estar detrás del catálogo más querido de la música. Con canciones “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchísimas más, la experiencia en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock.

“Los shows en el Foro Sol fueron un punto culminante del año pasado para mí. Qué momento tan mágico pasamos todos. ¡Todavía puedo oír su canto resonando en mis oídos! El público mexicano es muy especial. Siempre armamos una fiesta increíble juntos. Tengo muchas ganas de volver, de rockear y rodar con todos ustedes, así como de mi primera visita a Monterrey”, dijo Paul McCartney.

Estas fechas marcarán el regreso de McCartney a nuestro país después de los fantásticos shows del año pasado en la Ciudad de México, en donde se ha presentado 11 veces hasta la fecha y esta, será su primera visita a Monterrey.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en todo Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como: el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 shows mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil.

Paul y su banda han actuado en una variedad incomparable de lugares y ubicaciones por todo el mundo. Desde el exterior del Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca y un espectáculo gratuito en México para más de 400 mil personas. Hasta el último concierto en el Candlestick Park de San Francisco, donde los Beatles tocaron su último concierto en 1966.

Con la banda de Paul desde hace mucho tiempo, Paul “Wix” Wickens, Brian Ray, Rusty Anderson y Abe Laboriel Jr, tecnología de audio y video de última generación constantemente actualizada, que garantiza una experiencia inolvidable desde cada asiento, un concierto de Paul McCartney nunca es nada menos que un cambio de vida. El Got Back Tour también cuenta con los Hot City Horns: Mike Davis, Kemji Fenton y Paul Burton. Hot City Horns se unió por primera vez a Paul en 2018 para actuar en Grand Central Station, antes de embarcarse en el Freshen Up World Tour en el mismo año.

Fechas de Paul McCartney en México

Viernes 8 de noviembre - Estadio BBVA, Monterrey

Martes 12 de noviembre – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Jueves 14 de noviembre - Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (NUEVA FECHA)

Preventa y venta de Paul McCartney en México

Preventa: 27 de junio

Venta general: 28 de junio

