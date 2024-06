¿Ricardo Peralta se enamoró de Mau Mancera en MasterChef Celebrity? El influencer confiesa

En una entrevista reciente con Marco Antonio Regil, Ricardo Peralta, también conocido como ‘Pepe’, confesó que llegó a sentir algo más que amistad por una persona que no era su pareja, por lo que rápidamente usuarios de redes sociales apuntaron hacia Mau Mancera debido a la relación tan cercana que llevaban en MasterChef Celebrity.

Fue en el programa “Marco Antonio Regil en Fórmula” que Ricardo Peralta se presentó para explicar cómo es llevar una relación abierta. El creador de contenido admitió que tiene una pareja desde hace 10 años, con quien llegó a un acuerdo de poder involucrarse con otra gente mientras no haya amor de por medio:

“En una relación también hay acuerdos. Uno de los acuerdos que yo tengo con mi pareja es que en el momento en el que yo me enamore de alguien, ahí sí ya la puerca torció el rabo”, explicó Ricardo.

Asimismo reveló que en una ocasión estuvo a punto de romper ese acuerdo con su novio: “Una vez me enamoré, bueno, no me enamoré, pero sentí como que dije ‘¿Qué está pasando aquí?’, o sea, yo ya llevaba 8 años con mi pareja y de pronto empecé a sentir cosas por un hombre heterosexual que conocí. Yo dije: ‘esto no es real’. Luego le dije a mi pareja: ‘oye, estoy sintiendo esto por esta persona y pues no sé qué onda’, y él me dijo: ‘revísalo y me platicas’”.

¿Ricardo Peralta se enamoró de Mau Mancera?

Pepe se limitó a revelar el nombre de la persona en cuestión, aún así, usuarios de Tiktok apuntaron hacia Mau Mancera, con quien llevó una relación muy cercana cuando ambos participaron en Master Chef Celebrity.

Este año, Ricardo y su novio cumplieron 10 años de estar juntos. Según la confesión del influencer, fue hace dos años que surgió esta problemática, por lo que se indaga que sucedió en 2022, mismo año en el que ganó el reality de cocina.

Un fragmento de la entrevista fue compartido en Tiktok por la cuenta ‘Chismeyuber’, y los internautas dejaron su opinión: “Mauricio Mancera se ve que es un amor”, “Me encanta Mauricio Mancera… tiene un humor único”, “Qué fuerte, lo peor es que yo sí los shippeo” y “También lo pensé”.

Sin embargo, hubo quienes no creyeron en el rumor: “¿Y dónde dijo que Mau?”, “Fake, nunca habló de Mau Mancera” y “Como si Mauricio fuera el único hétero del mundo”.