Tomorrowland llega a Tulum este 2024, todo lo que debes saber

El estado de Quintana Roo, a través de la Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo, y de mano de las agencias mexicanas Rokkatto Agency y Vibes, logran un acuerdo histórico, donde el estado promocionará el turismo en el festival más grande y de mayor impacto del mundo, el Tomorrowland Festival que se llevará a acabo durante dos fines de semana consecutivos de julio.

“Estamos emocionados por esta oportunidad. Este festival nos permitirá posicionar a los 12 destinos turísticos del Caribe Mexicano. Es una ocasión única para mostrar la diversidad y belleza de nuestros destinos en esta nueva era en la que estamos seguros de que capturará la atención de viajeros de todo el mundo”, mencionó Andrés Ramírez, Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Tomorrowland llega a Tulum (Cortesía)

Con más de 400 mil asistentes durante los dos fines de semana del festival y un impacto global en redes sociales a millones de personas en las diferentes plataformas, el Tomorrowland impulsará a Tulum y a 11 de sus destinos turísticos a través de la campaña “Mexican Caribbean New Era”.

Dicho escenario será la joya de la corona para completar la experiencia inmersiva de Tulum, en el cual un número limitado de personas que hayan participado en la “Búsqueda del Tesoro” tendrá acceso a The Portal to Paradise by Tulum, un lugar mágico que se montará con toda la vibra, aromas y gastronomía del destino desarrollado en conjunto con diseñadores, artistas y chefs mexicanos.

“Durante dos años, hemos trabajado con Tomorrowland para hacer realidad este sueño de promocionar el turismo en el Caribe Mexicano. Además, ahora más de 15 artistas mexicanos se presentarán en Tomorrowland en este aniversario”, comentó Rodrigo Ávila, CEO de Rokkatto Agency.

Una de las estrategias más importantes es el impulso al talento mexicano como Tom and Collins, que invitaron a DJ Ameme a su primer back to back. En el escenario se presentarán tanto los mejores DJ’s mexicanos del momento, así como talentos nacionales e internacionales invitados.

Artistas nacionales confirmados

Bautista

D Witches

The Soul Brothers

Diego Rive

Artistas internacionales confirmados