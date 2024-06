“Trapitos al Sol”: revelan que una influencer habría tenido un romance con Christian Nodal del que nadie sabía nada

Christian Nodal está en el ojo del huracán después de hacer público su romance con Ángela Aguilar. Las redes sociales mantienen su nombre en las tendencias, por distintos temas relacionados a su vida personal.

Una de las polémicas más recientes involucra a la controversial y polémica modelo, Lizbeth Rodríguez. Esta estrella del Internet señala a Brianda Deyanara de haber tenido una aventura con Christian Nodal, sin especificar si fue cuando estaba con Cazzu, Belinda o en sus momentos de soltería.

Todo empezó por un mensaje que Deyanara puso en X (antes Twitter). La también modelo e influencer se quejó de la atención abrumadora que se le estaba dando a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“¿Por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás? ¿A mi que me importa con quién ande Nodal? O que si Belee puso el cuerno o que si esto o el otro. Obvio uno se entera de todo por TikTok y ok, pero a uno que ¿Por qué andaría opinando de una vida que no es mía? No se haha me conflictúa mucho, no entiendo”, dijo Deyanara, según El Heraldo.

De inmediato, Lizbeth hizo un fuerte señalamiento en contra de Nodal y de la misma Brianda Deyanara:

“Todos sabemos que tu también te lo comiste y por eso el tweet keee”, dijo la controversial modelo de OnlyFans.