Así lucía Christian Nodal en su adolescencia

Christian Nodal continúa en el ojo público luego de que anunciara su romance con Ángela Aguilar hace apenas unas semanas después de confirmar su separación con Cazzu, con quien tiene una hija. Sin embargo, a pesar de todas las críticas en redes sociales, Nodal no ha dejado de mostrar su amor por la hija de Pepe Aguilar.

En medio de la polémica, el cantante sonorense ofreció una entrevista exclusiva a la revista ‘GQ’, en la que habló sobre sus raíces, su carrera musical y la influencia de sus canciones en el género regional mexicano, en comparación con otros artistas.

Christian Nodal defiende las decisiones que ha tomado hasta ahora

Durante la conversación, Nodal afirmó sentirse completamente feliz y pleno, ya que su carrera sigue en ascenso y su vida amorosa con la joven de 20 años de edad, al parecer va más seria de lo que parece.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar (...) También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”, dijo.

La reacción en redes sociales

Luego de que la revista publicara la entrevista realizada a Christian Nodal a través de redes sociales, los internautas inmediatamente dieron su opinión al respecto, catalogando al cantante como “inmaduro” y afirmando que está “carente de amor”.

“JAJAJA inmaduro, polémico… carente de amor. ¿Qué más se le puede decir?”.

“Recuerden que cambia de personalidad, esto según la novia”.

“Yo creo que inmaduro jaja sería la palabra”.

“Yo escuchaba sus canciones, ahora me da Cringe saber que las escuchaba y ya no puedo oírlas de la misma manera JAJAJA. Da mucha pena, tanto dinero y no puede pagarse una terapia. Que Dios lo ayude”.