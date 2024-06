Bellakath desearía tener una canción con Aleks Syntek: ¿Cuál género cantarían?

Bellakath, la controvertida cantante mexicana conocida por sus letras polémicas, expresó recientemente su deseo de colaborar con Aleks Syntek en una balada.

Durante una entrevista con el influencer Luisito Rey, la artista discutió las críticas hacia su música y reveló su interés en explorar nuevos géneros musicales.

En el video de Youtube, el influencer escribió: ‘’Hoy tenemos al huevo del regueton. La chava que hipnotiza morenos con playeras blancas sin mangas. Bellakath, quien además de cantar sus más grandes éxitos, nos cuenta como en realidad piensa que el regueton es unica de verdad.’’

Bellakath abordó las críticas que ha recibido por el contenido de sus canciones, muchas de las cuales han generado controversia en redes sociales.

A pesar de ello, la cantante defendió su estilo y mencionó: “Las letras que yo hago no son letras profundas, son así de relajo, para fiesta, para menear chapa”.

Ante la pregunta sobre si consideraría cambiar su estilo musical, Bellakath reveló su disposición para explorar otros géneros. En particular, mencionó su admiración por Aleks Syntek y expresó su interés en colaborar con él en una balada, destacando:

“Puede ser, con Aleks Syntek (...) me gusta su música, pero no es como que la escuche todos los días, pero sí haría algo”.

Impacto en los niños

Sobre las críticas que sugieren que su música puede tener un impacto negativo en los niños, Bellakath respondió:

“Yo creo que las canciones que hago son más bien para gente adulta, de hecho la disquera las marca como explícitas y para escuchar ese tipo de canciones tienes que crear una cuenta y tener la edad suficiente para ver los videos o para escuchar las canciones”.

Y siguió: “Ahora que si las ven en TikTok pues ya no es culpa mía, porque yo no puedo estar con todos los niños, no soy omnipresente, los papás deberían restringir o ni siquiera darle el teléfono a los niños que están tan pequeños”.