Señoras del Opus Dei querían ver a Lucerito en ‘El Mago’ y terminaron en show de Mago de Oz: “Nos equivocamos”

Mediante un tweet, una usuaria de X (antes Twitter) compartió que su mamá, junto a sus amigas del Opus Dei, como equivocación asistieron a un concierto de la banda de metal Mago de Oz, pues en realidad querían ir a la obra de teatro de Lucerito Mijares llamada “El Mago”.

El nombre de usuario en X que aparece como @leenapau, compartió una graciosa historia que le pasó a su mamá, pues por medio de una captura de pantalla del chat grupal con su familia, hizo público un mensaje que recibió: “Pues nos equivocamos y vinimos a un show horrible del Mago de Oz en vez de la obra”.

La usuaria de la red social, acompañó dicha captura con un video del concierto con la descripción: “Oigan, pues mi mamá y sus amigas del Opus Dei estaban muy emocionadas por ir a ver a Lucerito en la obra ‘El Mago’ y pues esto pasó JAJAJA”.

‘El Mago’ es la obra musical de Broadway que marca el debut de Lucerito Mijares en el teatro; por otro lado Mago de Oz es una banda española de folk metal popular por canciones como “Fiesta Pagana”, “La Posada de los Muertos” y “La cantata del Diablo”.

Las reacciones de los internautas

Los internautas reaccionaron con risas ante la situación de la señora, por lo que dejaron varios comentarios: “Me hubiera encantado ver sus caras cuando tocaron la de ‘Fiesta Pagana’”, “No me las imagino desde los accesos viendo a los chavo rucos con sus outfits…”, “Sigo riéndome, no lo supero”, “Yo hice la anotación cuando vi que la obra y el grupo se llaman muy similar e iban a estar el mismo día, en la misma ciudad”, y “¡Qué buena anécdota! De lo mejor que he visto en X”.

Otros coincidieron con la opinión de la señora, asegurando que no les gusta la música de Mago de Oz: “Coincido plenamente, Mago de Oz es horrible su música”, “Horrible dice, jajaja, pero es cierto”, “Yo también hubiera preferido ver a Lucerito que a los de Mago de Oz” y “Le doy la razón a tu mamá, qué dolor de cabeza me dan las canciones de Mago de Oz”.

Varios etiquetaron a Lucerito Mijares en el post, sin embargo, la cantante no se ha pronunciado al respecto.