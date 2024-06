Arath de la Torre confiesa que había jurado que nunca más iba a participar en un reality: así lo convencieron

La Casa de los Famosos México 2 está en cuenta regresiva. El reality show que se transmitirá por Las Estrellas y la plataforma de Vix inicia el 21 de julio. Mientras terminan de presentar toda la alineación de famosos, uno que ya fue confirmado habló de cómo lo convencieron para participar en el programa.

Se trata del actor y comediante mexicano, Arath de la Torre. En una entrevista el programa “Hoy” cuenta que había prometido más nunca participar de un reality show de este estilo, después de haber formado parte de Big Brother VIP, en el año 2002.

“Yo juré que nunca más lo volvería a hacer, pero cuando me habla Rosa María Nogueron me dice: ‘creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, la mejor versión ahora que eres padre, que eres una persona más madura, que tienes otros conceptos de la vida”, dijo el actor y comediante.

“Puedes jugar mucho dentro de la casa, puedes hacer comedia, y yo no quería y fueron mis hijos y mi mujer los que me convencieron. Ellos fueron los que me animaron”, confesó.

Actor, conductor y comediante con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Su primera actuación en telenovelas fue en Caminos cruzados. Después cosechó éxitos con “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, “Antes muerta que Lichita” y “Una familia con suerte”, entre muchas otras. Incursionó en la comedia con programas como La Parodia y El privilegio de mandar.

Actualmente es uno de los conductores principales del programa Hoy. Hace 22 años participó en el primer ‘Big Brother VIP’ y ahora volverá a vivir esa experiencia al participar en LCDLFMx.

‘La Casa de los Famosos México’, producción de Televisa Univision y EndemolShine Boomdog, se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado.