¿De qué murió Martin Mull? El reconocido actor de “Sabrina: La bruja adolescente”

Este sábado 29 de junio se informó sobre la muerte de Martin Mull, un actor muy querido en Latinoamérica. El estadounidense es muy recordado por entretener a los jóvenes todas las tardes, a través de su participación en la serie “Sabrina: La bruja adolescente”.

Martin Mull era William Kraft, también conocido como el Sr. Kraft, el director de la escuela a la que asistía Sabrina, papel que interpretaba Melissa Joan Hart. De hecho, la misma actriz compartió en sus redes sociales un mensaje con una foto del legendario actor.

Sabrina La Bruja Adolescente

“Descansa en paz amigo. El increíble Martin Mull (Principal Kraft) nos ha dejado para su eterno descanso. Tengo tan buenos recuerdos de trabajar con él y estar asombrado por su enorme cuerpo de trabajo (...)Una vez me dijo que acepta todos los trabajos que le ofrecieron por si acaso el tren llega a su fin, que en este negocio tiende a detenerse rápidamente. Pero era un artista al que le gustaba pintar y construir cosas con sus manos, un músico y un hombre maravilloso que soy mejor por conocer. Se le echará de menos, pero este mundo se ha beneficiado de su presencia aquí. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. ¡Seguiré apreciando la obra de arte Martin Mull colgando en mi casa!”, dijo la actriz que hizo de Sabrina.

La información de la muerte de Martin Mull la dio a conocer su hija, Maggie Mull. “Me duele compartir que mi padre falleció en casa el 27 de junio, después de una valiente lucha contra una larga enfermedad. Nunca dejó de ser gracioso. Sus amigos y compañeros artistas, comediantes y músicos lo extrañarán profundamente”.

No especifica cuál era la enfermedad, pero el actor tenía 80 años. Además de su trabajo en Sabrina: La bruja adolescente, en los últimos años es recordado por ser el farmacéutico de Two and a Half Men.