Sol León rechazó participar en ‘La Casa de los Famosos México’, ¿Por qué?

La producción de ‘La Casa de los Famosos México’ se prepara para su estreno el domingo 21 de julio, por lo que poco a poco han revelado quienes serán los participantes de esta segunda temporada, manteniendo así en expectativa a todos los fanáticos de programa que se encuentran emocionado por saber qué ocurrirá dentro del mismo.

¿Quiénes participarán en ‘La Casa de los Famosos México 2′?

A pesar de que se tenían grandes sorpresas para el público, algunas no han podido concretarse aún, teniendo como confirmados hasta el momento solo 6 famosos, entre estos se encuentran: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre y Sabine Moussier.

Sin embargo, al parecer hay algunas celebridades que han rechazado participar en el programa, tal es el caso de Sol León, quien confesó recientemente que no aceptó la invitación para formar parte de ‘La Casa de los Famosos México’.

Sol León habla de la razón por la que rechazó participar en ‘La Casa de los Famosos México 2′

Durante una transmisión en Vivo realizada en TikTok, Sol León dijo que rechazó participar en ‘La Casa de los Famosos México’, ya que no sabía si podía disfrutar de la mejor manera estar encerrada todo el día.

“Me lo propusieron, pero no me animó... yo no me veo en ‘La Casa de los Famosos’, siento que no disfrutaría estar encerrada todo el día. Van dos veces que recibo la invitación, pero no me veo yo ahí”, indicó la influencer.

Asimismo, la joven que es conocida por sus populares fajas, ha decidido no estar en el reality show de ViX porque soportaría estar todo ese tiempo aislada del mundo exterior, ya que, todo los participantes que llegan a la final pasa aproximadamente 3 meses sin ningún tipo de contacto con las personas que se encuentran fuera.