Televisa cotiza a Taylor Swift para evento privado; ¿le alcanzará para pagarle 200 MDD?

Televisa pretende echar la casa por la ventana. Será el próximo miércoles 3 de julio cuando se lleve a cabo el Upfront de Televisa Univisión.

En dicho evento Televisa convoca a sus estrellas principales para que convivan con los anunciantes interesados en comprar espacios en alguna de las producciones de la Fábrica de Sueños.

Además de llamar únicamente a sus artistas exclusivos la televisora brinda un show privado con estrellas internacionales para amenizar dicha reunión. Tal es el caso de la cantante Katy Perry quien se presentó en dicho evento exclusivo en octubre del año pasado.

Sin embargo este año la empresa de Emilio Azcárraga Jean estaría buscando superarse para lo cual se encuentran buscando a la estrella del momento: Taylor Swift.

¡Televisa quiere tener a Taylor Sfrit!

El encargado de revelar los planes de televisa fue el periodista de espectáculos Álex Kaffie quien reveló en su canal de Youtube que un importante ejecutivo de la televisora le hizo saber desde hace dos meses su ambicioso plan.

Kaffie consideró que está muy difícil que Televisa logre contratar a la estrella mundial pero que con dinero todo se puede: “Televisa quiere tener a Taylor Swift, yo lo veo difícil pero Televisa tiene la cartera para poder conseguirlo” informó en su programa “Sin Lisonja”.

Además el experto en temas de espectáculos dijo que “todos tenemos un precio” por lo que si hay suficiente dinero no ve por qué la cantante no pudiera asistir a dicho evento de ejecutivos.

¿Cuánto cuesta un show privado de Taylor Swift?

De acuerdo con el sitio de “La Vanguardia” la cantante de “We Are Never Ever Getting Back Together” cobraría un millón de dólares por concierto privado. Sin embargo dicha información corresponde al 2016, ocho años antes de que la artista se convirtiera en el boom que es hoy.

Por otro lado la revista Forbes asegura que Taylor Swift gana entre 10 y 13 millones de dólares por concierto, por lo que de estar en negociaciones con Televisa, tendrían que pagarle entre 1, 10 ó 13 millones de dólares: es decir, 18.3, 183 ó 238.4 millones de pesos mexicanos.

¿Le alcanzará a Televisa Univisión para pagar los honorarios de Taylor?