Belinda vuelve a disfrazarse para evitar a la prensa tras polémica de Nodal

(Foto: Instagram Belinda / Captura de Pantalla: Chisme No Like)

Belinda sigue envuelta de manera indirecta en la polémica relacionada con la confirmación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, por lo cual la prensa mexicana insiste en obtener una declaración sobre el tema; sin embargo, la cantante se ha negado, tal y como ocurrió recientemente durante su llegada al aeropuerto, en donde tuvo de disfrazarse de guardia de seguridad para evitar a los reporteros.

Esta no es la primera vez que la artista hace algo así, ya que el pasado jueves 13 de junio la cantante asistió a un evento, pero por la presencia de la prensa salió de su camioneta por la cajuela, con el objetivo de evitar cualquier tipo de cuestionamiento sobre Nodal, pero eso no fue todo, puesto que al final, algunos reporteros aseguraron que Belinda abandonó el lugar dentro de una maleta.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda Según vidente, Nodal aún no supera a Belinda

Belinda se viste de guardia de seguridad para evitar a la prensa tras polémica de Nodal

En medio por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la intérprete de “Luz sin gravedad” llegó al aeropuerto e intentó pasar desapercibida al disfrazarse de un guardia de seguridad del lugar, pero no fue suficiente, ya que un grupo de reporteros la reconocieron y se acercaron para preguntarle sobre la polémica.

Pese a que Belinda ha evitado hablar del tema para no avivar la polémica y enfocarse en sus proyectos profesionales actuales, algunos reporteros siguen insistiendo en conseguir una declaración, es por ello que no dudaron en cuestionarla sobre el tema.

Al respecto, usuarios de redes sociales, conductores de televisión y fanáticos han reaccionado al video de Belinda; especialmente porque algunos señalan que la actitud de la cantante es infantil al no poder responder sin necesidad de generar polémica, no obstante, otros aseguran que deberían detener el acoso contra la cantante, tomando en cuenta que ya no tiene nada que ver en la vida de Nodal.

¿Belinda reaccionó a la separación de Nodal y Cazzu?

En medio de las reacciones que surgieron en redes sociales, Belinda compartió una historia desde su cuenta de Instagram con su último lanzamiento “300 noches”, por lo cual llamó la atención de sus seguidores, los cuales señalaron que sería una reacción a la ruptura de la relación de su expareja.

Belinda habría reaccionado a la separación de Nodal y Cazzu (Captura de Pantalla)

Asimismo, los usuarios de redes sociales han señalado las referencias que tienen las últimas canciones de Belinda sobre su relación con Christian Nodal, es por ello que la cantante de 34 años mantiene la atención de sus seguidores por sus recientes publicaciones.