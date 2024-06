Corrieron a todos los conductores de Venga la alegría; entrarían Ferka y Sergio Mayer

Continúan los cambios en el programa matutino “Venga la alegría”. Luego de que te diéramos a conocer las modificaciones que sufrirá el programa matutino de TV Azteca debido a su crisis de audiencia, ahora se ha informado que la edición de fin de semana será cambiada por completo.

Corrieron a todos los conductores

Fue la cuenta de twitter @LaPortadaAI1 quien destapó que los presentadores de Venga la alegría Fin de Semana fueron despedidos el día de hoy. Y adelantó que los actuales participantes de “Masterchef Celebrity” Ferka y Rey Grupero son los nuevos fichajes del programa.

Información que fue reconfirmada por Publimetro.

La cuenta especializada en temas de espectáculos también comentó que dichos cambios obedecen a que quieren darle una imagen más “popular” al programa.

Hoy en la mañana corrierón a todos los conductores de Venga la Alegria, Alfin de semana. A partir del proximo fin de semana entran Ferka y Rey Grupero como conductores quieren una imagén mas naca del programa. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 30, 2024

Sergio Mayer hizo casting

En otro tuit La Portada reveló que Sergio Mayer hizo casting para integrarse al programa matutino. Cabe mencionar que Mayer estuvo hace algunas semanas supliendo a Ricardo Casares en la sección de espectáculos del programa entre semana.

Además recientemente condujo el reality “Tentados por la fortuna” el cual alcanzó altos niveles de audiencia.

Sergio Mayer Hizo casting para ser conductor de Venga la Alegria Al fin de Semana — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 30, 2024

Cerrando ciclos

A través de las redes sociales los conductores de VLA Fin de semana hasta el día de hoy, han publicado mensajes que confirman que quedaron fuera de la emisión.

La primera en despedirse de forma indirecta fue Esmeralda Ugalde quien compartió un pensamiento en el que le pide a sus seguidores que no se aferren a nada: “La vida cambia en un segundo, lo que hoy crees que es cierto mañana tal vez no lo sea” publicó la hermana de Ana Bárbara y continuó: “No te aferres a nada, perdona, olvida, empieza de nuevo cada vez que sea necesario”.

Daniel Herrera quien interpretaba a un “niño” de nombre Bartolito (caracterizado por vestir un traje de Chucky) confirmó en sus historias de Instagram que quedó fuera del proyecto a través de la frase: “Cerrando ciclos” en la que colocó una fotografía de los actuales presentadores del programa.

Otro personaje que se despidió de la emisión fue “El vengador” quien publicó algunas historias que también dejan ver su nostalgia por su despedida del programa.