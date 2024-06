Fernanda Blaz le envió una advertencia a la nueva novia de Werevertumorro: ¿Qué le dijo?

Fernanda Blaz se convirtió en centro de atención luego de dirigirse directamente a Sofía Zavala, la actual novia de Gabriel Montiel (Werevertumorro), durante una transmisión en vivo.

En ese momento, Blaz emitió un mensaje directo y contundente hacia Zavala, destacando ciertos comportamientos que habría observado públicamente.

En sus palabras, Fernanda mencionó que Sofía había estado presumiendo actividades que Gabriel realiza con ella, comparándolas con las acciones que, según Blaz, Montiel no realizaba durante su relación de siete años.

Con un tono sarcástico, Blaz expresó: “Sofi, ya te vimos bebé, qué bueno que te lleve a pasear, qué bueno, que Dios los bendiga, yo te lo regalo”.

Vda post-ruptura

Además de dirigirse a la nueva pareja de su ex novio, Fernanda aprovechó para reflexionar sobre su vida tras la separación de Montiel a finales de 2023.

Expresó su gratitud por haber tomado la decisión de terminar la relación y comenzar a vivir sola. En sus propias palabras, comentó que se encuentra actualmente feliz y en paz consigo misma.

Rumores y aclaraciones

La ex-novia de werevertumorro también abordó los rumores que sugieren que Montiel terminó la relación debido a la presencia de otra novia. De manera directa, Fernanda mencionó:

“¿Por qué crees que me fui yo de la casa? sino, yo ahí seguiría y tú seguirías como moto robada, escondida, entonces, mira mejor ya bebé, ya tranquila, relájate, ya no te metas conmigo, mejor haz tu vida y déjenme a mí, yo ando bien contenta y bien feliz sin una garrapata que me esté chupando”

¿Quién es Werevertumorro?

Werevertumorro, nombre real Gabriel Montiel, es un conocido youtuber y personalidad de internet mexicana. Nacido en Xalapa, Veracruz, se hizo famoso por sus videos de comedia y vlogs en YouTube, alcanzando millones de seguidores desde 2007.

Su contenido abarca desde humor hasta crítica social. Gabriel también incursionó en la actuación y la producción. Su popularidad lo convirtió en una figura del entretenimiento digital en México.