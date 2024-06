Leslie Gallardo asegura que Emilio Osorio ya supero a Karol Sevilla

Leslie Gallardo ha generado controversia al discutir la relevancia de Karol Sevilla en la vida de Emilio Osorio en una reciente entrevista para el canal de YouTube de ‘Edén Dorantes’.

En sus declaraciones, Gallardo defiende a su pareja y cuestiona la percepción pública sobre Sevilla como una figura inolvidable en la vida del actor.

Gallardo fue contundente al expresar que, aunque no tiene nada personal contra Karol Sevilla, no la considera la ex más relevante en la vida de Emilio Osorio. En sus palabras:

“Dice que es la inolvidable y esto que el otro. Bueno, hermana, si te quisiste poner un saco que no corresponde, adelante. Emilio ha tenido muchas exes. Le escribió a todas ellas juntas”,

En la entrevista, Leslie también defendió la relación con Emilio y compartió su felicidad y amor por él. Mencionó:

“Me ha ayudado mucho a encontrarme a mí también. Nos amamos y sabemos que tenemos mucho amor en nosotros mismos. Me motiva. Cómo no voy a estar enamorada de él, si es un sol”

Por otro lado, también declaró que no le desea el mal a nadie, y que tampocó hablará de manera negativa. Así mismo lo dijo:

“A Belinda se la tatúan y a mí me dedican canciones. Entonces, muy feliz de hacer esto. Pero yo al final lo que no quiero hacer, no voy a hablar nunca mal de nadie, porque no me hicieron nunca nada malo. Entonces yo deseo completamente todo el éxito del mundo a él y a su familia”.

¿Quién es Leslie?

Gallardo es una modelo y personalidad mexicana conocida por su participación en reality shows como “Acapulco Shore” y “La ley de la selva”. Nacida en Guanajuato en el año 2000, tiene 23 años.

Saltó a la fama por su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 920 mil seguidores en Instagram, y también gestiona una cuenta en OnlyFans. Recientemente, se confirmó su participación en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos 2024″.