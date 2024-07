¿Alfredo Adame se pone de lado de Eduardo Yáñez? Explota contra la reportera Paty Cuevas

El 24 de junio, Eduardo Yáñez fue protagonista de un zafarrancho en el Teatro Centenario Coyoacán, pues en una alfombra roja le arrebató su teléfono celular a Paty Cuevas, reportera de “En Shock”. Ante tal suceso, Alfredo Adame expresó su postura, en la que destaca lo agresiva que puede llegar a ser la periodista.

Eduardo Yáñez se volvió tendencia hace unos días después de “robar” el celular de una reportera que lo incomodó al preguntarle si era cristiano. Tras este incidente, el teatro se sumió en tal caos que Paty Cuevas incluso terminó en urgencias en un hospital y levantó cargos en contra del actor y del teatro.

Por su lado, Yáñez expresó no estar preocupado por la demanda en su contra, ya que asegura, no lo pueden acusar de nada, pues alegadamente devolvió el dispositivo una vez que se metió al teatro.

Alfredo Adame rompe el silencio sobre Eduardo Yáñez

Reporteros de “Qué Buen Chisme” entrevistaron a Alfredo Adame mientras se encontraba en el desfile del Pride 2024. Fue ahí, donde dio su opinión sobre lo sucedido con Eduardo Yáñez y la periodista: “Paty Cuevas es de repente muy incisiva, hace preguntas muy fuera de lugar; Lalo Yáñez es de mecha corta y se juntaron ahí el alcohol con la estopa”.

Además, mencionó que la reportera podría hacer otro tipo de preguntas más relevantes: “También que Paty no haga esas preguntas. Qué le interesa a ella si es cristiano o no es cristiano, si fue a misa o no fue a misa, ¿A quién le interesa? Mejor que le pregunte sobre su trabajo, si está haciendo dieta, si está bien de salud, para qué le pregunta esas tonterías”.

También aprobó su actitud al golpear a un reportero en Miami en 2017: “Cuando le pegó al reportero ese de Miami, que le dio una cachetada y lo sentó; luego me preguntaron a mí yo qué hubiera hecho, pues yo le hubiera dado el segundo cuando iba cayendo por imprudente y por idiota”.

Cuando le preguntaron si le recomendaba a Eduardo Yáñez tomar terapia para el manejo de la ira, Alfredo Adame respondió: “No se tiene que tomar nada, más bien que tome la vida con calma y que no haga caso cuando le insistan en esas cosas, pues simplemente que le entre por uno y le salga por el otro”.