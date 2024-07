Andrea Legarreta y Andrés Bustamante caen rendidos a ‘Mi villano favorito 4′

Andrea Legarreta y Andrés Bustamante han tenido una larga complicidad en el cine, y han logrado hacer de Lucy y Gru, respectivamente, unos personajes que han logrado divertir a chicos y grandes en los últimos catorce años.

Publimero tuvo la oportunidad de platicar con los actores, sobre lo que ha sido darle voz a estas figuras animadas de Mi villano favorito, que esta semana estrena la cuarta entrega en las salas de cine.

“Vamos a ver cómo sale Gru Junior que de momento es un bebé, pero ya tiene sus primeros pininos en las villanías pero siempre con humor, ternura y acción. La película está mejor que bien”, adelantó Andrés Bustamante.

Mi villano favorito 4: Andrea Legarreta y Andrés Bustamante charlan sobre la nueva entrega

El comediante mexicano, compartió que ya ha visto la cinta varias veces, “me divierto más cuando me siento a verla, porque cuando estás haciendo el trabajo del doblaje, el trabajo es muy técnico y debes estar muy concentrado. Me maravillé yo mismo cuando la vi terminada y todo está conjuntado con los efectos, con las voces de los otros actores y actrices, como Andrea Legarreta que hace a Lucy, entonces me divierto como cualquier espectador”.

“La función de la película es divertir y los personajes se prestan a eso. La idea es que nunca se pierda la capacidad de asombro” — Andrés Bustamante

Andrés Bustamante se ha convertido en sinónimo del icónico personaje Gru (versión en español), dando vida al adorable y complejo supervillano que se volvió en padre de familia durante más de una década. La genialidad cómica y la profundidad emocional han sido fundamentales para dar forma al viaje de este querido personaje a lo largo de la franquicia.

“Es como cualquier relación humana, cuando vas creciendo con alguien lo conoces mejor, vas entendiendo el tono y te adentras a su psicología. Creo que si hay un crecimiento, pero intentamos que la voz -en mi caso- sea similar, por eso veo las películas antes para no perder el personaje. A Gru lo conocimos como el villano más grande del mundo, de pronto lo vemos en otras situaciones y se convierte en un papá amoroso”, señaló.

Mi Villano Favorito 4 se convierte en el estreno más fuerte para el verano. (Illumination & Universal Picture)

La actriz Andrea Legarreta presta su voz en español a Lucy, la energética y optimista esposa de Gru.

“En el caso de Lucy, de ser esta agente de la Liga Antivillanos, súper cuadrada y estructurada, pues va creciendo a través del amor. Va empezando con Gru, las niñas y las situaciones que enfrenta en esta nueva entrega. Tiene que adaptarse a los cambios, algo que no se imaginaba y más con la llegada del pequeño Gru, que acentúa la dulzura en el personaje”, añadió Andrea.

“Puede que no pienses inmediatamente en ella como una agente secreta porque no es muy sutil, pero su entusiasmo combina a la perfección con el mal humor de Gru. Son una pareja poco común, pero se complementan, y ella aporta suavidad a <i>Gru</i>” — Andrea Legarreta

La también conductora puntualizó que hizo lazos fuertes con Lucy, “tengo varias cosas en común, pero lo mejor es que nos sigue sorprendiendo. La cinta tiene giros en la historia que hace que nos emocionemos mucho, se van a enamorar de los villanos y el nuevo hijito (risas)”.

Mi villano favorito 4

Trama . Gru enfrenta a un nuevo enemigo: Maxime Le Mal y su novia, la femme fatale Valentina. La familia se ve forzada a huir, adoptar nuevas identidades, y empezar una nueva vida en la pintoresca ciudad de Mayflower.

. enfrenta a un nuevo enemigo: y su novia, la femme fatale La familia se ve forzada a huir, adoptar nuevas identidades, y empezar una nueva vida en la pintoresca ciudad de Mayflower. Franquicia. Es la cinta animada más exitosa de la historia del cine. La saga cautiva al público de todo el mundo con sus personajes, su vibrante animación y un humor que no entiende de idiomas ni de culturas.

Es la cinta animada más exitosa de la historia del cine. La saga cautiva al público de todo el mundo con sus personajes, su vibrante animación y un humor que no entiende de idiomas ni de culturas. Estreno. 4 de julio se estrena Mi villano favorito 4 en las salas de cine en México.