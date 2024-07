¿Karla Panini quiere echar la culpa a la hija de Karla Luna de inventar el chisme de infidelidad?

El esposo de Karla Panini fue expuesto por una usuaria de TikTok, quien mostró varias capturas de pantalla con los mensajes que se han estado enviando y que demostrarían que está coqueteando con otras chicas y la conductora sugiera que detrás de todo podría estar la hija de Karla Luna.

“Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna”, fue el mensaje que le habría enviado la joven tiktoker a “La Lavandera” para avisarle de la infidelidad de su esposo.

Los mensajes evidentemente causaron un revuelo en las redes sociales, porque las personas creyeron que a Karla Panini finalmente le llegó su hora de pagar todo lo que le hizo a su examiga Karla Luna.

Karla Panini asegura que los mensajes son falsos y la hija de Karla Luna estaría detrás de todo eso

Karla Panini tardó un par de días en responder a la supuesta infidelidad de Américo Garza y aseguró que todo era falso, incluso hizo un video en el que su pareja mostraba el único mensaje que la chica le envió por Instagram y él todavía no lo ha aceptado.

Agregó que la joven se la pasaba enviándole mensajes de odio y como ella la había estado ignorando hasta ahora, cree que probablemente todo sea una táctica de ella para ganar seguidores.

Sin embargo, hace unas horas Karla Panini compartió una historia en Instagram que muchos consideran fue una indirecta para la hija de Karla Luna: “¿Quién podrá estar detrás de esta cuenta”

La comediante anexó una imagen con el perfil de Facebook de Las Lavanderas, que compartió la noticia de la usuaria con quien Américo Garza se habría estado escribiendo. Esta no sería la primera vez que acusa a la hija de su excompañera de atacarla.