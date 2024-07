MasterChef Celebrity: ¿Quién es Ernesto Cázares, el quinceavo eliminado de la competencia?

Después de perder el reto de eliminación en el que se enfrentó a su amigo Jawy, Ernesto Cázares se convirtió en el quinceavo participante que abandona la competencia de “MasterChef Celebrity”. Aunque el apodado ‘Maromas’ no llegó hasta el final del reality de cocina, ha conseguido varios logros a lo largo de su carrera en la televisión mexicana.

Ernesto Cázares se despidió de “MasterChef Celebrity” en la semana quince del reality tras un emotivo encuentro uno a uno contra Jawy. Ambos cocineros presentaron platillos con técnicas modernas de cocina, para que después de calificarlos, el chef Poncho entre lágrimas anunciara a Neto como el próximo eliminado de la competencia.

“Disfruté mucho de este proyecto. Me llevé grandes amigos, grandes experiencias y descubrí habilidades que jamás pensé que tenía. Les seré sincero y no quiero que suene a cliché, pero me tenía muy poca fe y llegué más lejos de lo que muchos pensarían. Gracias a toda la gente que me apoyó y siempre estuvo ahí con sus buenas vibras. Gracias MasterChef por las enseñanzas”, fueron las palabras con las que el atleta se marchó de la producción de TV Azteca.

De esta manera, los participantes que quedan en el top 5 del programa son: Rossana Nájera, Ferka, Litzy, Jawy y Rey Grupero.

¿Quién es Ernesto Cázares?

A pesar de no haber conseguido llegar hasta el final de “MasterChef Celebrity”, Ernesto Cázares es reconocido por ser un campeón de los realities, pues fue el primer ganador del campeonato de “Exatlón México” cuando tenía tan solo 18 años.

Más tarde, se volvió parte del elenco de “Enamorándonos”, al cual se unió en busca de hacer amigos, ya que en ese momento ya mantenía una relación con María Robles, con quien en la actualidad ya formó una familia, pues comparten la crianza de su hijo Luciano.

Además de ser un amante del ejercicio y los deportes extremos como el skate, Ernesto también se dedica a la creación de contenido en sus redes sociales y a la música, siendo “Huir” su más reciente lanzamiento.