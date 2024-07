Romina Marcos, hija de Niurka, opina sobre Irina Baeva en “Aventurera”: “Puedo hacer mejores cosas que ella”

Irina Baeva ha sido duramente criticada por su actuación en “Aventurera”, pues hay quienes aseguran que su desempeño al bailar no ha sido el más adecuado comparándola con otras vedettes que han interpretado a Elena Tejero. Por su lado, Romina Marcos, como su mamá lo hizo, dio su opinión sobre la rusa e incluso sentenció que ella podría hacerlo mejor.

Por medio de sus historias de Instagram, Niurka desahogó su opinión acerca de Irina Baeva en “Aventurera”: “Si Carmelita Salinas despierta y ve eso, se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre. No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con alto tan banal, tan mustio, tan simple”.

Ahora, a la ola de opiniones respecto a la actriz rusa interpretando a Elena Tejero, se le suma la hija de Niurka, Romina Marcos, quien destacó que aunque Irina le está echando muchas ganas, ella podría hacerlo mejor en el escenario.

Romina Marcos asegura que sería una mejor ‘Aventurera’

En un encuentro con la prensa capturado por las cámaras del medio “Qué buen chisme”, Romina Marcos admitió que sería posible verla como ‘Aventurera’: “Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar, tengo 29 años acabados de cumplir (...), todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca, si quieren que algún día represente a Elena Tejero, pues lo haré”.

También reveló que al ver a Irina Baeva encarnar a Elena Tejero, pensó que ella también podría hacerlo: “Respeto mucho el trabajo que está haciendo Irina y creo que le está echando muchísimas ganas, pero después de ver su participación, ahí sí dije: ‘sí puedo’”.

Admitió que aunque no le desagrada la manera en la que la rusa ha llevado el papel, cree que podría hacerlo mejor: “No que no me gustara, pero sí puedo hacer mejores cosas que ella”.

De la misma manera, aseguró que no era nada personal contra Irina, sin embargo, su sangre latina representa una ventaja que la novia de Gabriel Soto no tiene: “Lo latino pues si lo traigo. No estoy hablando desde criticar. Irina te lo juro esto no es contra ti”. Y aprovechó para recordar cuando ganó un concurso de baile: “Puedo hacer más cosas. Gané un reality de baile”.

Emilio Osorio coincide con Romina Marcos

Al estar presente ante los reporteros junto a su hermana, Emilio Osorio coincidió con lo dicho por Romina: “Estoy de acuerdo con Romina, Romina trae muchísima sangre latina y evidentemente traerlo desde la cuna y hacerlo en vivo no es nada fácil. Como dice Irina le está echando todos los kilos y pues obviamente va a recibir muchas críticas porque es muy polémica ser la ‘Aventurera’”.