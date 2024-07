Joven se despide de su hermano con conmovedor video

TikTok se transformó, en muy poco tiempo, en la aplicación favorita de muchos jóvenes en todo el mundo. Algunos usuarios acceden a este sitio para descansar un poco, mas la permanencia en este lugar se vuelve en horas; tal vez por eso, los internautas usan sus cuentas personales para colocar mensajes un poco personales, tal como lo hizo Jack para despedirse de su hermano.

En el clip, de solo 14 segundos, el ser querido colocó el siguiente mensaje: “Ahí viene Bruno a hablarnos de su ex otra vez”, para después colocar una grabación en la que se ve un ataúd blanco con dos personas a su lado llorando y colocando otro texto: “Te escucharía toda mi vida hermano”.

Una despedida más que necesaria

Jack finalizó al despedida con la siguiente descripción: “Te extraño como nunca hermanito”. De acuerdo con algunos especialistas en psicología y tanatología: “Los rituales de despedida son una herramienta que ayudan a las personas a elaborar su duelo, de manera que facilitan la transición desde el dolor, la rabia y la negación hacia una emoción muy resiliente y muy necesaria, que es la tristeza”.

Asimismo explican que “Estos rituales facilitan un espacio social para expresar y validar nuestras emociones, recordar su vida y la repercusión que tuvo en la nuestra, pudiendo recordar anécdotas compartidas por compañeros de trabajo, familiares y amigos”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos dura más de cuatro millones de reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer comentarios como “Por qué lloran si cuando uno les cuenta nomas se burlan. (jamás volví a contarle como me sentía a mis amigos)”, “Yo esperando que sea broma. Lo siento bruno, aveces nos falta Vida”, “Te extraño todos los días Guille, perdóname por no escucharte con más atención cuando me contabas lo cansado que estabas de todo” o “aquí estoy para escuchar al que quiera hablar de su ex y darle consejos, ni uno más….”.