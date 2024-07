Alfredo Adame asiste a la marcha LGBT 2024 realizado en CDMX y las redes sociales explotan

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame se convirtió en el centro de atención este sábado al asistir a la Marcha LGBT 2024 en la Ciudad de México.

A pesar de su intento por mostrar apoyo a la comunidad, su participación desató una ola de críticas en las redes sociales, centradas principalmente en su compleja relación con su hijo Sebastián, quien es abiertamente gay.

Adame, de 66 años, recorrió la marcha a bordo de un carro alegórico, saludando y bromeando con los asistentes. Compartió videos de su participación en su cuenta de Instagram, expresando su entusiasmo por formar parte del evento.

Sin embargo, muchos internautas no tardaron en cuestionar sus verdaderas intenciones y señalaron la aparente contradicción entre su presencia en la marcha y su relación con Sebastián.

Relación Tensa con sus Hijos

La relación entre Adame y sus hijos ha sido tensa desde hace tiempo. El actor tiene tres hijos, Diego, Sebastián y Alejandro, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells.

La relación con Sebastián, en particular, ha sido conflictiva, marcada por acusaciones de rechazo debido a su homosexualidad.

Mary Paz Banquells afirmó en una entrevista que Adame rechazó a Sebastián por ser gay, lo cual Sebastián también ha confirmado, mencionando que su padre ha hecho comentarios homofóbicos hacia él.

Tras la marcha, su hijo se pronunció en una entrevista con la revista TVNotas, expresando su dolor y desilusión por la participación de su padre en el evento.

Aunque fue invitado a formar parte de los carros alegóricos, decidió no asistir al enterarse de que su padre estaría presente. “No entiendo ni qué está haciendo, él no apoya. Él ha demostrado una y otra vez que no le interesa esto y pues el ejemplo más grande soy yo”, comentó.

Sebastián también abordó las contradicciones en el comportamiento de Adame, subrayando que alguien que ha insultado a su propio hijo no debería estar presente en un evento de apoyo a la comunidad LGBT+.

“Sí me duele, es mi papá. Es una persona que yo admiraba mucho y me desilusionó... Este es un lugar para que esté nuestra comunidad, nuestros aliados, que no sean solo de un día, que sean todo el tiempo”, añadió.