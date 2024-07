Lucerito Mijares da clases de humildad a Belinda con reporteros

En días recientes Belinda se ha visto envuelta en polémica debido a sus creativas formas para esquivar a los medios, pues además de meterse en maletas para no dar declaraciones, también ha optado por disfrazarse. De esta manera, Lucerito Mijares da su opinión al respecto y asegura que hay que ser amigos de la prensa.

Reporteros han insistido en obtener una declaración de Belinda acerca del nuevo romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, sin embargo la intérprete de “Luz sin Gravedad” ha preferido no decir nada al respecto, por lo que la última vez que la prensa la interceptó en el aeropuerto, ella iba disfrazada de guardia de seguridad con tal de evitar los cuestionamientos.

Ahora, la que se encontró con los periodistas fue Lucerito Mijares, quien ante las interrogativas sobre su opinión de lo que hizo Belinda, aseguró que lo mejor es llevarse bien con la prensa.

¿Lucerito Mijares saldría dentro de una maleta para evitar a la prensa?

Periodistas de “Qué Buen Chisme” abordaron a Lucerito Mijares mientras salía del aeropuerto y le preguntaron su opinión acerca de las tácticas de escape de Belinda: “Creo que al final te tienes que ser amigo de la prensa, porque son los que suben todo”.

También aceptó que aunque en ocasiones sus no se siente de humor, siempre trata de ser amable ante los micrófonos: “Es un poco duro porque a veces no vienes de buen humor, a veces no tienes voz o así entonces es como: ‘ay, bueno’. Pero siempre intentar ser muy amables”.

Aseguró que Lucero y Manuel Mijares fueron los que le inculcaron dichos valores: “Mis papás me han enseñado muy bien estas cosas”.

Asimismo, admitió que aún no se acostumbra a ser perseguida por la prensa: “Es medio complicado porque en estos trayectos hay mucha gente, obviamente para mí es muy incómodo que la gente me vea tanto, yo sé que es mi trabajo. Todavía soy chiquita, obviamente ya mayor de edad, pero todavía sigo siendo una niña”.

Para concluir, aceptó que podría ser que en el futuro también tenga que recurrir a las tácticas de Belinda: “En algún momento sí, pero por ahora no”.