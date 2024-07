MasterChef Celebrity: Harold Azuara revela que Litzy es la más traicionera del reality

En el episodio del domingo 17 de junio de ‘MasterChef Celebrity’, Litzy se volvió tendencia nacional en redes sociales debido a la traición que cometió en contra de Harold Azuara, pues a pesar de haber ganado el reto de salvación, la cantante decidió ponerle el mandil negro para que compitiera en el reto de eliminación. Bajo este preámbulo, Harold confesó que Litzy es la más traicionera del programa.

Usuarios de redes sociales arremetieron en contra de Litzy después de haber bajado del balcón a Harold Azuara. Al ser ella la ganadora del primer reto del capítulo del 17 de junio de ‘MasterChef’, tenía que cumplir con el designio que se le entregó en un sobre sellado, mismo que daba la orden de enviar a reto de eliminación a uno de los participantes que habían superado la prueba.

Internautas incluso nombraron a Litzy como la nueva Karla Panini, pues aseguraron que se volvió la persona más odiada de todo México, ya que Harold logró ganarse el corazón de la audiencia.

Al final, fue Laura Bozzo la que por decisión propia, abandonó la competencia.

Harold Azuara elige a Litzy como la más traicionera de ‘MasterChef’

Harold Azuara fue invitado al programa de ‘Yordi en Exa’, donde el conductor lo cuestionó: “¿Para ti quién de los participantes de ‘MasterChef’ hizo la mayor traición y por qué?”

Ante la interrogativa, el actor de ‘La CQ’ respondió: “A mi me tocó la de Litzy. Litzy me traicionó pero creo que es parte del juego, tienes que tener esta malicia a veces hasta jugando turista”.

El apodado ‘Haroldo’ aceptó que las estrategias como la de Litzy son parte del reality: “Es parte del juego; para mí fue Litzy la que más me sorprendió, pero ayer hubo otras y segura va haber más, entonces de eso se trata ‘MasterChef’, al parecer (...), lo decían todo el tiempo, este no solo es un programa de cocina, también es de estrategia, entonces no nos podemos quejar de que hay estrategias porque son parte de las reglas del juego”.