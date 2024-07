MrBeast regaló 100 casas entre Jamaíca, El Salvador, Colombia y Argentina: Así reaccionaron las redes sociales

El popular youtuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha vuelto a sorprender al mundo con su más reciente iniciativa solidaria.

En un nuevo video, el influencer documentó cómo regaló 100 casas en distintos países de América Latina, beneficiando a familias de bajos recursos en Jamaica, El Salvador, Argentina, México y Colombia.

La iniciativa comenzó en las montañas de Jamaica, donde Jimmy y su equipo reemplazaron viviendas inseguras con nuevas casas construidas con materiales duraderos. Estas acciones brindaron a muchas familias un entorno más seguro y digno para vivir.

Reubicación y Recreación

El siguiente destino fue El Salvador, donde el youtuber identificó una comunidad que vivía cerca de un río propenso a desbordarse durante la temporada de lluvias.

Para evitar futuros desastres, Donaldson reubicó a estas personas en un nuevo complejo habitacional. Además, donó canchas de fútbol a los niños locales, proporcionando un espacio seguro para jugar y desarrollarse.

Después de El Salvador, el viaje continuó por Argentina y México antes de llegar a Colombia. En estos países, el youtuber siguió su misión de ayudar a comunidades necesitadas, aunque los detalles específicos de estas intervenciones no fueron tan destacados como en otros destinos.

En Colombia, se centró en una comunidad rural afectada por fuertes vientos que destruyeron sus viviendas. Entre los beneficiados estaba Ana, quien expresó su gratitud diciendo:

“Nosotros iniciamos con una habitación prefabricada y ahora tenemos una casa”. Además de proporcionar nuevas viviendas, MrBeast también regaló una motocicleta a una familia colombiana que carecía de un medio de transporte adecuado, mejorando significativamente su calidad de vida.

Este proyecto fue posible gracias a la colaboración con organizaciones como Techo, Food For the Poor y New Story. Jimmy aprovechó su enorme plataforma, con 292 millones de suscriptores en YouTube, para agradecer a sus seguidores, cuyos visualizaciones y apoyo financiero hicieron posible estas donaciones.

Reacción en redes sociales

El impacto del video fue inmediato y masivo: en menos de 24 horas, alcanzó 33 millones de reproducciones, con innumerables comentarios de admiración y agradecimiento.

Entre los comentarios más relevantes se encuentran: