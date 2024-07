Paulina Rubio es criticada por regañar a baterista en pleno concierto, “tu ni cantas”

Paulina Rubio se encuentra en el ojo público luego de que se difundiera un video en donde se escucha como reta a su baterista durante una de sus presentaciones en el 90′S Pop Tour All Star Pride que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

A muchos los tomó de sorpresa esta reacción, pues nadie se esperaba que la cantante le hablara de esa manera al chico que también forma parte de su equipo. En el material se puede observar a la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ notablemente molesta con el baterista e incluso se acercó a él para regañarlo con el micrófono en mano.

Al parecer, todo ocurrió porque la famosa no pudo mantener el ritmo correcto de su tema musical, ya que el joven tocó fuera de tiempo. “¡A ver batería! ¿Qué pedo cabrón? ¡¿Qué pedo?! No te oigo”, dijo.

Esta situación puso un tanto incómodo al público y, al difundirse el video, muchos de los usuarios se fueron en su contra.

La reacción en redes sociales

Luego de que se diera a conocer el video en donde Paulina Rubio regaña a su baterista durante pleno concierto, los internautas no demoraron en dar su opinión al respecto, indicando que no era la manera de hablarle al chico.

“Pues tampoco canta o no está preparada”.

“Jajaja Ri di cu la, primero canta bien”.

“Corriente y además no canta. Cero profesional ella, que OSO”.

“¡Y ella no canta! O sea, ¿qué ped*?”.

“Pues ella tampoco está al 100, que primero se despida ella”.

“Paulina debería de hacer ejercicio, ya no puede cantar porque se cansa, que flojera ir a escucharla y no canta. Pobre baterista, el haciendo bien su trabajo y ella para llamar la atención lo regaña. No, no, no”.

“Pues con esa voz de perro es difícil seguirle el ritmo, no sabes si está aullando o cantando”.