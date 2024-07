A través de rede sociales, los usuarios se han mostrado desconcertados luego de que se iniciaran los rumores del supuesto fallecimiento de Angélica Vale, la querida actriz mexicana que ha sido objeto de controversia en los últimos meses debido a su apariencia física.

Sin embargo, un poco después se dio a conocer que la noticia era falsa, ya que la famosa está en perfectas condiciones en su hogar junto a sus hijos.

Angélica Vale desmiente su muerte

Desde su cuenta oficial de Instagram, Angélica Vale reapareció este 2 de julio para hablar sobre las especulaciones que andan recorriendo el internet. Así que, sin entrar en muchos detalles, lamentó que algunos internautas se dediquen a difundir información falsa sobre los artistas, especialmente aquellas noticias alarmantes que afectan tanto a los fans como a los seres queridos de las celebridades.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada. Sobre todo, porque tenemos gente que son familiares que no vive con nosotros y nada más los preocupan a lo menso. No digan babosadas, por favor”, indicó la famosa.

La verdad detrás de la supuesta muerte de Angélica Vale

Luego de que empezaran a recorrer los rumores de la supuesta muerte de Angélica Vale en redes sociales, la actriz se encargó de dar a conocer a sus seguidores que se trataba de un Fake News, es decir, una noticia falsa o engañosa que se hace con el único objetivo de desinformar a los usuarios, algo que se ha vuelto muy común en los últimos meses.

¿Cómo reconocer una Fake News?

Antes de hacer un poco más grande la noticia falsa, comentando en redes sociales, primero que nada, se debe verificar la fuente de la que proviene, mirar si se trata de un canal oficial, un medio de comunicación rea, confiable y reconocido.

Buscar información en internet y revisar la fecha en la que se está indicando la noticia, ya que en muchas ocasiones se trata de informaciones antiguas.