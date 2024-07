¿Derek Trejo está fingiendo tristeza? Maryfer Centeno revela la verdad tras analizar video

La madrugada del martes 18 de junio se hizo público el feminicidio de la madre del influencer Derek Trejo. Fue hasta el día 2 de junio que se capturó al presunto autor de la tragedia, por lo que el influencer compartió un video agradeciendo a las autoridades por encontrar al culpable; dicho video fue analizado por Maryfer Centeno y reveló la verdad detrás de su lenguaje corporal.

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa capturaron a Saúl Hernández bajo el argumento de su posible conexión con el feminicidio de Verónica de la Rosa, según lo informó el periodista Antonio Nieto en X. También destacó que el presunto culpable mantenía conversaciones con la víctima mediante redes sociales, lo que significó un elemento crucial en la investigación.

De esta manera, Derek Trejo expresó su gratitud mediante sus redes sociales: “Yo quiero agradecer a la Fiscalía de Investigación de Feminicidios, que por fin lograron la detención de este sujeto que fue el que le privó la vida a mi madre. En serio existe la justicia en México. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su solidaridad y empatía hacia mí y hacia mi familia”.

Maryfer Centeno analiza a Derek Trejo

El video en el que Derek Trejo habla sobre la detención de Saúl Hernández fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno, pues usuarios de redes sociales alegan que el influencer no está triste por la muerte de su madre.

Maryfer Centeno señaló que la postura del creador de contenido denota vergüenza y mencionó la razón por la que decidió realizar el video: “Hago este video porque hay quien dice: ‘no, él está feliz, él está disfrutando’”.

También indicó el nerviosismo en los movimientos de Derek, así como el estrés que se refleja en las líneas de su frente.

Para concluir, envió un mensaje al influencer y resaltó la necesidad de ser empáticos en un momento como este: “Tendríamos que ser más compasivos (...). Como ser humano me parece que es importante ser compasivos en un momento así, ser empáticos creo que es fundamental y pues mucha fuerza a Derek Trejo. Yo creo que no hay palabras, que no hay consuelo independientemente de si encuentran a la persona adecuada o no”.