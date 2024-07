Hija de Sergio Andrade asegura que Drake Bell intentó conquistarla; internautas no le creen

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, reveló una anécdota en la que se encontró con Drake Bell y el actor se interesó en ella, sin embargo, la influencer optó por rechazarlo. Internautas dejaron varios comentarios, expresando que no creen que esto haya sucedido realmente.

Recientemente, Valentina de la Cuesta inició un podcast a lado de las influencers Dama G y Herbívora Punk al cual llamaron “Tecito de Calzón”; en este comentan sobre diferentes temas, desde sociopolítica hasta cultura pop.

En una emisión del podcast, Valentina reveló que Drake Bell se fijó en ella en un evento en la que coincidieron, sin embargo, ella lo rechazó y explicó sus razones: “Una, no soy tan groupie. Dos, sabemos lo que hizo y o sea no, simplemente no”.

Después, comenzó a narrar la historia: “Estaba yo ahí pues hangeando y el Drake me ve y me hace así como que me hace miraditas. Yo estaba tan borracha que estaba así de: ‘¿Es Drake?’”.

El cantante le lanzó una flor: “En una de esas, que agarra una rosa y me la avienta y la agarro”; seguido, Drake Bell intentó acercarla a él con un paso de baile, no obstante, ella decidió no seguirle el juego, por lo que se alejó de la escena.

“Literalmente le dije a mi amigo vamos allá porque voy a caer, estoy a punto cero segundos de irme a donde él me diga”, concluyó.

Sus seguidores no le creen

El fragmento del capítulo de ‘Tecito de Calzón’ en el que se cuenta esta historia fue publicado por Vale de la Cuesta en diferentes redes sociales, donde los internautas reaccionaron con incredulidad:

“Su momento más Martha Higareda”, “Mi prima decía lo mismo y la tuvimos que dormir”, “¿Ese Drake Bell del que hablas se encuentra con nosotros en la habitación?”, “Está potente la esquizofrenia” y “Ni Martha Higareda se atrevió a tanto”.