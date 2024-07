María José Magán asegura que Matías Novoa lleva 7 años sin pagar la manutención de su hijo

Ex de Matías Novoa “saca las garras” si se meten con su hijo

En un reciente encuentro con la prensa, María José Magán aprovechó para aclarar que Matías Novoa lleva varios años sin darle nada para la manutención de su hijo y por eso se encuentran en una batalla legal.

“Ahorita estamos en un proceso judicial por ese tema. Desde 2017 no he recibido lo que correspondía de manutención, pero esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente la jueza, que está a cargo, dictamine lo mejor para Axel”, detalló a la prensa la modelo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

María José Magán resaltó que el dinero que debe Matías Novoa no es para ella, sino para su hijo, quien desde hace 7 años no recibe lo que le corresponde a nivel monetario de su progenitor.

María José Magán permitió que su hijo conociera al hijo que tuvo su papá Matías Novoa

“Lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso para que él reciba lo que es de él e independientemente de eso yo lo que quiero es que Axel esté feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá”, aclaró María José Magán.

Asimismo, la actriz y modelo les contó a los reporteros que su hijo Axel viajaría con sus abuelos paternos a España para ir a conocer a su medio hermano Milo, que su papá Matías Novoa tuvo con Michelle Renaud.

Por lo que para María José Magán es fácil separar el tema legal que está teniendo con Matías Novoa con el personal, ya que eso es un problema entre ellos y no con su hijo.

“Siempre me he llevado super bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo y siempre fueron como de mi familia; adoran a su nieto porque es su nieto mayor. No mezclo. Porque una cosa es él, otra cosa es mi hijo, y otra cosa son sus papás y los míos”, explicó la actriz.