Esta es la exorbitante cantidad que habría pedido Belinda para estar en el Pride 2024

Una vez más, Belinda ha generado controversia en internet, pero en esta ocasión por su apoyo a la comunidad LGBT+, puesto que supuestamente intentó cobrar una cifra millonaria para participar en el evento de clausura de la Marcha del Orgullo 2024, realizada el pasado sábado 29 de junio en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Según lo indicado por Angelo Diep, el presidente del comité organizador, durante una entrevista para un medio digital, la ex de Christian Nodal tenía la intención de participar en la celebración junto a artistas como Lucía Méndez, Christian Chávez y Bellakath, pero se habría retractado debido a desacuerdos sobre el pago ofrecido.

La exorbitante cantidad que habría pedido Belinda para poder estar en el Pride 2024

Angelo Diep reveló que tuvo algunos problemas con Belinda, afirmando que tiene todos los mensajes con los representantes.

“Tuve unos rollos con Belinda, pero no fue así. Los mensajes existen, nada es falso, tengo todos los mensajes de cómo fueron cobrando las partes los representantes, pero Belinda siempre ha sido parte de nuestra población aliada y yo sé que todos tienen que cobrar, que todos tienen que comer”, dijo.

“Pero a veces creo que necesitamos que, si nosotros también los apoyamos tanto, vamos y les llenamos un lugar, que vengan con nosotros a apoyarnos; tres canciones creo que no les va a quitar mucho tiempo a su vida”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el joven también reveló cuánto dinero le pidió la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ por su participación en el evento.

“De todas formas, un saludo a Belinda. Sé que quisiste cobrar un millón, no te hagas, tengo los mensajes, pero al final del día yo soy belifan y es lo que es”, señaló.

Asimismo, Diep dijo que muchos artistas que pertenecen o apoyan a la comunidad, lo hacen por una cantidad mínima o nula de dinero.

“Si Alejandra Guzmán, que tiene más de 30 años de carrera, viene gratis, Maite Perroni, Gloria Trevi, JNS, por qué no tú un ratito, mi Beli hermosa. Amamos ‘El sapito’, no encantaría verte. Amamos también a Danna Paola, no nos quiso cobrar ni un solo peso”, indicó.