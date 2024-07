Sergio Andrade llama a Gustavo Adolfo Infante para pedirle un favor en medio de escándalo por su muerte

En días recientes la noticia de la muerte de Sergio Andrade se viralizó, pues en Wikipedia se agregó la fecha de su deceso. Los conductores de ‘Chisme no Like’ concluyeron que el productor fingió su fallecimiento para escapar de los problemas legales a los que se enfrenta. Ahora mientras está prófugo de la justicia, Andrade se comunicó con Gustavo Adolfo Infante para solicitar un favor.

Tras realizar una investigación, el equipo de ‘Chisme no Like’ logró deducir que los responsables de manipular la fecha de defunción de Sergio Andrade en su página de Wikipedia fueron sus propios familiares.

Además, obtuvieron información de una colaboradora del hospital Galenia en Cancún, en la que se destaca el delicado estado de salud en el que se encuentra Sergio Andrade mientras escapa de las autoridades estadounidenses, pues se levantó una demanda en su contra en Los Ángeles.

Gustavo Adolfo infante se comunicó con Sergio Andrade

En medio del escándalo alrededor de la noticia de la supuesta muerte de Sergio Andrade, Gustavo Adolfo Infante en su programa de Youtube confesó haberse comunicado con él por teléfono: “Hace tres semanas yo hablé con Sergio Andrade vía telefónica”.

Señaló que hubo un intermediario que les permitió mantener la conversación: “Llega una llamada en la que él (el intermediario) me dice: ‘yo quiero verificar si eres tú porque Sergio Andrade quiere hablar contigo’. Corte A, al otro día me habló Sergio Andrade”.

Gustavo Adolfo sacó a relucir algunos datos del prófugo, como que enciende su celular cada quince días y que no ha ido a España, pues se encuentra con su hija en Mérida o Chiapas.

También mencionó que le ofreció su trabajo como periodista: “Sergio Andrade está vivo y está libre. Yo le dije: ‘si tú quieres hablar aquí estoy yo a tus órdenes; yo levanto la mano como reportero que soy’”.

Andrade aceptó la invitación, pero también le pidió un favor: “Me dijo que me la iba a dar (la exclusiva) pero tenía que platicar conmigo. Me pidió el teléfono de Ricardo Salinas Pliego, no lo tengo”.

Para concluir, afirmó que ya no tiene registro del número del que el productor lo llamó: “Casualmente el teléfono del cual me marcó se borró o se me borró, se me hace muy raro que se te borre un teléfono”.