Mamá se defiende de comentarios por usar vestido de Shein durante evento escolar

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para compartir constantes grabaciones que suman, en pocas hora , un gran número de reproducciones; tal como le ocurrió a Abigail Garcia.

La madre de familia, con más de 57 mil seguidores, sube videos de contra duración en los que se ven cómo ama a sus hijos. El pasado 10 de mayo, la internauta mostró cómo disfrutó de un evento escolar por el Día de las Madres. La mujer nunca imaginó que el clip provocaría un gran número de comentarios.

Desde ataques, hasta menciones por su gran visión de la moda, Abigail no paró de recibir mensajes: “no pudieron criticarle nada a ella y tuvieron que criticar un pedazo de tela, con eso dicen todo, se ve hermosa”, “todas tenemos ese vestido”, “Wey si ella es pobre por comprar en el Shein que será de mi que ni una blusa me puedo pedir de la página” o “Mi mamá QEPD decía no es la ropa, es la percha, una mamá joven, bonita, alegre, no hay más que decir”.

Una madre creadora de contenido

Abigail no se dejó de todos los mensajes y sigue subiendo material junto a su familia y de los pasatiempos que disfruta hacer. Uno de sus últimos posteos fue relacionado a su cumpleaños, donde algunos de sus seguidores la felicitaron y pidieron pastel.

De acuerdo con algunos portales, TikTok cuenta con aproximadamente mil 400 millones de usuarios activos mensuales y alcanzó los mil 800 millones a finales de 2023: “Qué gran día para cumplir años, esa fecha la llevo en el corazón. Muchas felicidades!!! Y arriba los que somos géminis”, “se siente raro cuando no estás acostumbrado a demostraciones de afecto”, “pues claro que se lo agradecemos bella dama” o “es la del bailable de la escuela”.