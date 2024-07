Tunden a Danna Paola en redes tras decir que la gente “no es feliz por falta de sexo”

Últimamente Danna Paola enciende las redes sociales, después de dar declaraciones en entrevistas de programas de radio, televisión o podcasts.

No hace mucho generó polémica por decir que prefería España por encima de México y muchos fans se molestaron. Y ahora, en una reciente entrevista, provocó miles de reacciones y controversia al abordar un tema de sexualidad.

Según reseña Milenio, Danna Paola acudió a una entrevista en el canal de YouTube Podium Podcast. Uno de los extractos que se hizo viral en las redes sociales fue cuando dijo que ella cree que existe gente infeliz porque no tiene sexo.

“La gente infeliz es porque no tienen sexo. Estoy convencida, el mal sexo se ve a distancia. Cuando tiene una buena vida sexual uno vive feliz. La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma (...) La sexualidad es justo ‘embrace your femininty’, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja”, dijo Danna Paola respecto al tema.

“Realmente tengo poca vida sexual pero vivo feliz. Río a diario, duermo bien, no me quita el sueño. No soy amargada todo lo contrario vivo bien y feliz”, “Yo no me siento feliz cuando no tengo dinero”, “Las celebridades viven en otra dimensión”, “En todas sus entrevistas habla de eso, se me hace que se estrenó hace poco o algo jaja”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales, en contra de lo que opina la cantante mexicana.