Verónica Castro y su hijo están distanciados, ni siquiera la llamó cuando la operaron

El 2 de julio, Verónica Castro compartió cómo se encuentra tras haber sido operada de emergencia del hombro debido a un intenso dolor que estaba presentado y que se debe a una lesión por un accidente ocurrido hace años.

Así lo comentó en una entrevista exclusiva para “Ventaneando”, en donde detalló que el jueves pasado fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, la primera en la mañana y la segunda en la tarde.

En el 2004, Verónica Castro fue conductora de “Big Brother” y en una ocasión le pidieron que se montara sobre un elefante para hacer una gran entrada, sin embargo, se cayó y sufrió una fractura en el hombro, dejándola con dolor en esa zona desde entonces.

La recuperación de Verónica Castro no ha sido sencilla y sigue presentando dolores

Verónica Castro le contó a “Ventaneando” que el médico le ordenó reposo absoluto mientras se recuperaba, no obstante, hasta los momentos sigue presentando fuertes dolores y no siente que hubiera alguna mejoría.

“Todo comenzó con un dolor que traía medio raro en el hombro. a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta y dicen que el hombro es medio pesado porque tiene muchos ligamentos, muchos huesitos, muchas articulaciones, entonces habría que operar (...) tiene que ver todo con el jalón del elefante”, relató la actriz.

Con respecto a si alguno de sus hijos la ha ido a ver, Verónica Castro respondió que únicamente Michel, su hijo menor: “viene, me da mis vueltas cada vez que puede, está pendiente”.

Del que no ha sabido nada, ya que ni siquiera la ha llamado para saber cómo está, es Cristian Castro: “No sé dónde anda, ya acabó, me estoy enterando que no van a seguir la gira de Yuri y Cristian Castro. Lo último que supe es que estaba viendo lo de su disco en Miami”.

Lo que confirma que la relación entre Verónica Castro y su hijo no está bien, como se venía rumoreando desde hace semanas y que están distanciados.