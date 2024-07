Yuri afirma que no es amiga de Cristian Castro, ¿qué ocurrió entre ellos?

Cristian Castro y Yuri han concluido a su gira conjunta, la cual se titula ‘Unidos en el escenario Tour’, esto según lo informado por la misma cantante veracruzana en una reciente rueda de prensa.

La famosa afirmó que no volverá a tener una colaboración con el hijo del fallecido humorista Manuel ‘El Loco’ Valdés y la actriz Verónica Castro. Esta decisión ha tomado a muchos por sorpresa, ya que no se esperaban que la interprete de ‘Ya no vives en mí’, tomara esta decisión.

¿Por qué Yura no quiere cantar más con Cristian Castro?

Recientemente, Yuri informó que por el momento no quiere colaborar nuevamente con Cristian Castro, esto se debe a las diferencias en sus formas de trabajo y niveles de disciplina. Y es que, a pesar de que no hubo un conflicto directo, si presentaron algunos momentos de tensión por sus distintos métodos de trabajo.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido (…) Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, afirmó la cantante.

Por otro lado, la destacada artista también subrayó que mantiene una relación cordial, pero no amistosa con Castro. Insinuando además que el famoso, conocido por éxitos como ‘Azul’, ‘Cuando me miras así’, entre otros; prefiere no ensayar sus espectáculos antes de actuar frente al público.

“Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo..., pero sí de tensión, dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar (…) Yo soy muy disciplinada, la gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”, señaló.

Asimismo, la famosa indicó que Cristian siempre fue muy respetuoso con ella, pero que nunca fueron amigos detrás del escenario.

“Es que no somos amigos, si tú me dices amigos, Mijares, Pandora; Cristian y yo somos compañeros de trabajo, el amigo es ‘vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, ¿cómo estás?’, y no, Cristian y yo no somos amigos”, explicó.

Con respecto a la posibilidad de retomar su Tour en un futuro, Yuri afirmó que “No, ya no hay vuelta atrás”.