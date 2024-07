Alfredo Adame habló cómo es su relación con su hijo: “No me interesa saber nada”

Alfredo Adame genera controversia al expresar abiertamente su postura sobre la relación con su hijo Sebastián, quien ha sido público sobre su orientación sexual.

El actor ha dejado claro que no tiene interés en mantener contacto alguno con él, lo que ha suscitado críticas y debate en redes sociales.

Durante una entrevista reciente en la calle, Adame fue categórico al hablar sobre su hijo Sebastián, afirmando que no quiere saber nada de él ni de su vida. Alfredo mencionó:

“No me interesa, no sé nada de Sebastián. No tengo hijos, solo tengo una hija que se llama Vanessa, nada más. Quiero más a mis perros y no tengo hijos varones, tengo una hija mujer”,

Y siguió: “Ya no insistan con ese tema, no me interesa escuchar nada, no me interesa saber nada de ese tipo. En mi vida no quiero saber nada de él y no es mi hijo. Miles de gentes se han querido colgar de mí, y termino dándoles patadas en el trasero. Ya no están insistiendo con eso porque les voy a hacer como Yáñez, me voy a poner en modo Yáñez”.

Estas declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han condenado su actitud hacia Sebastián.

La falta de aceptación y apoyo hacia su hijo ha sido considerada inaceptable por una parte significativa de la comunidad, que enfatiza la importancia de aceptar y respetar la diversidad sexual dentro del ámbito familiar.

Futuro de la Relación

A pesar de su asistencia a la última marcha de orgullo homosexual, Alfredo ha reafirmado su postura, indicando que no tiene intenciones de cambiar su actitud hacia Sebastián.

Para muchos seguidores, esto sugiere que la posibilidad de una reconciliación en el futuro es cada vez más remota, a menos que se produzca un cambio significativo en la perspectiva del actor.