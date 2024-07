Irina Baeva: ¿Quién fue el primer novio mexicano de la actriz rusa?

En los últimos días, Irina Baeva se convirtió en tema de conversación luego de que debutara en la obra ‘Aventurera’ de Juan Osorio. Sin embargo, su nombre no solo está en boca de todos por su actuación, sino también por el escándalo que la rodea debido a los rumores de infidelidad de su prometido, Gabriel Soto, con Cecilia Galliano, su compañera de ‘El precio de la fama’.

Este escándalo ha llevado a que muchos en redes sociales recordaran las polémicas pasadas de la actriz rusa desde su llegada a México con el sueño de convertirse en actriz. Entre los diversos comentarios, se han viralizado las fotografías de Baeva con Alfredo Abundis, quien habría sido su primer novio mexicano.

Él es Alfredo Abundis, el primer novio mexicano de Irina Baeva

Aún se desconoce gran parte de la información sobre el presunto primer novio mexicano de la actriz rusa, Irina Baeva, pero se ha revelado que él la apoyó para ofrecerle alojamiento dante sus primeros días en el país Azteca. Asimismo, se sabe que disfrutaron juntos de vacaciones en diversas zonas turísticas de México, hasta que ella decidió terminar la relación.

“Me empecé a escribir con un chico que se llama Alfredo. Ese chavo me recibió en el aeropuerto, me quedé cinco semanas. Me enseñó todo México”, comentó durante una entrevista realizada por Yordi Rosado.

Fue en el año 2011 cuando Irina dejó su país natal para asistir a las audiciones del centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Sin los recursos necesarios, publicó un anuncio de una página de internet buscando alojamiento, al que Alfredo Abundis habría respondido.

“Gracias a Dios no me pasó nada, llegué a una casa bien”, recordó la famosa.

Aunque la protagonista de ‘Vino el amor’ no ha dado más detalles al respecto, una TikToker rusa ha seguido su carrera durante los últimos 13 años, compartió algunos detalles sobre esta relación amorosa.

“Ese hombre hizo muchísimo por Irina cuando ella a penas vino a México y ella la verdad es que le pagó mal. Irina habría conocido a Alfredo Abundis por internet mientras buscaba la manera de mudarse a México”, afirmó la influencer.

“Según los rumores, él también le ayudó a arreglar su dentadura para que la aceptara en el CEA. Finalmente, en otoño de 2012 Irina logra entrar al CEA y en enero de 2013 comenzaron sus estudios. Vivió un año más en el departamento de Alfredo Abundis y lo terminó”, indicó.