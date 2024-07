Karely Ruiz quiso regalarles dinero a sus seguidores, pero acabó recibiendo mucho hate

Karely Ruiz es conocida, además de hacer contenido para OnlyFans, por premiar regularmente a sus seguidores y recientemente intentó darle a uno de ellos la cantidad de 10 mil pesos.

La dinámica consistía en que el primero en que llegara a canjear un código que ella compartió, podría retirar el dinero en el cajero automático y tenían un plazo de 24 horas, sin embargo, fueron muchos los seguidores que lo hicieron.

Todo eso hizo que el banco bloqueara automáticamente la cuenta de banco de Karely Ruiz y, parece ser que nadie logró sacar el dinero, lo que provocó la furia de sus seguidores.

Fans de Karely Ruiz le desearon la muerte

Karely Ruiz compartió un código numérico y el QR para poder realizar un retiro sin tarjeta y así que el primero que pudiera hacerlo, se llevaría los 10 mil pesos, no obstante, fueron tantas las personas que intentaron retirar el dinero en los cajeros automáticos, que bloquearon su cuenta y aplicación de banco.

Entonces, le empezaron a llegar los comentarios de odio y el pasado 2 de julio, la modelo de OnlyFans decidió descargarse a través de las historias de Instagram, porque no le parecía razonable todo el hate que estaba recibiendo.

“¿Por qué la gente aún que les regalas dinero se quejan? Hace días mandé un retiro sin tarjeta de 10k que se bloqueó porque todo mundo fue. Obviamente no es culpa mía, y me andan deseando la muerte que porque yo juego con la necesidad de las personas Díganme ¿quién les va regalar dinero solo porque sí? Yo siempre pensando en mis fans y me desean el mal”, fue lo que escribió Karely Ruiz.

La influencer además de realizar temáticas para regalarle dinero a sus seguidores, como el darle 200 mil pesos al que se tatuara su rostro, también ha realizado varias donaciones.