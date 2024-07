Natália Subtil rechaza proyecto porque no quería besar a Sergio Mayer

Natália Subtil reveló ante la prensa que se vio en la necesidad de abandonar un proyecto a lado de Sergio Mayer, pues no quería besarlo en la puesta en escena, ya que prefirió evitar la confusión que le podría causar a su hija al verla besando a su abuelo.

La actriz aseguró al canal de Youtube ‘Lo escuché… Con Alan Morales’, que tenía planeado participar en una puesta en escena a lado de Sergio Mayer e Isabela Camil, sin embargo hubo varios impedimentos, siendo el primero el poco tiempo que le quedaba después de grabar ‘MasterChef Celebrity’: “Yo iba a estar en la obra pero con las grabaciones de MasterChef no se me daba”.

También explicó que otra de las razones que no le permitió continuar en el proyecto, fue la escena de beso que hubiera tenido que compartir con el papá de su ex pareja: “En las obras normalmente alternamos, si no iba a besar al abuelo (de mi hija)”.

Aunque le gustó el guión, cuando se dio cuenta que tendría que besar a Sergio Mayer optó por abandonar la obra: “Cuando leí el guión dije: ‘wow padrísimo, sí lo quiero’ y en la lectura de guión que hicimos, ahí me cayó el 20″.

Subtil afirmó que a pesar de ser profesional, hay límites: “Aunque sea profesional creo que hay un punto de respeto y ética, o sea, cómo mi hija va a ver a la mamá besando al abuelo, ya tenemos muchas cosas que resolver con mi hija”.

¿Qué pasó entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil?

En la misma entrevista, Natália Subtil reveló que su ex pareja Sergio Mayer Mori se ha rehusado a ver a su hija, incluso el Día del Padre no estuvo con ella, pues no tenía auto para ir a su festival escolar.

Sergio Mayer Mori respondió a las declaraciones de la brasileña, mencionando que si no tiene carro, es por ella: “No sé si se acuerden que lo tiene ella, mi coche”.

Mediante un post en X en la que se retoma lo dicho por Sergio Mayer Mori: “¡Qué triste debe de ser una persona mitómana! ¿Desde cuándo mi coche es tu coche? ¡No fuiste al festival porque no quisiste y punto! Nuestra diferencia es que yo hablo con la verdad independientemente de que agrade al público o no. Tú no ayudas en nada a tu hija”.