Nicola Porcella revela sin querer el producto que lanzará Wendy Guevara dentro de poco

En un nuevo live que realizó Wendy Guevara recientemente junto a Nicola Porcella, la influencer empezó a promocionar un perfume, entonces, el actor peruano le gritó a lo lejos cuándo saldría la suya.

Al parecer, el segundo finalista de “La Casa de los Famosos México” creyó que su amiga estaba hablando del perfume que lanzará pronto, puesto que no sabía que su mánager Joel Echeverría le pidió que mantuviera el proyecto en secreto.

“Aquí el nuevo perfume ‘Mystique’ de Adela Micha”, anunció Wendy Guevara durante el en vivo, mientras enseñaba la caja donde venía la fragancia, cuando Nicola Porcella, que no estaba en ese momento junto a ella gritó: “¿Y el tuyo cuándo sale?”

Nicola Porcella arruinó la sorpresa que tenía guardada Wendy Guevara

Al igual como lo han hecho muchos otros famosos, Wendy Guevara tiene planeado lanzar su propia fragancia, pero su representante le pidió que todavía no le contara nada a sus seguidores, hasta que no se acerque la fecha de lanzamiento.

Entonces, como Nicola Porcella la escuchó hablar de un perfume, pensó que estaba hablando de eso y le preguntó si ya tenía una fecha de lanzamiento.

Wedny Guevara se echó a reír y le reclamó a su amigo por haberle arruinado la sorpresa: “Ya ni modo, este perro arruinó la sorpresa… Yo no quería decir nada porque Joel me pidió que no lo hiciera”.

“Ay, no… no, era mentira. Wendy no está sacando un perfume”, dijo Nicola Porcella intentando arreglar lo que hizo, aunque ya sabía que no había vuelta atrás.

Wendy Guevara les pidió a sus seguidores que le avisaran a Joel Echeverría que ella no les dijo nada, que fue el actor peruano quien echó a perder la sorpresa. La influencer no dio más detalles de la fragancia que piensa sacar.