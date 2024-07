¿Platanito deja la comedia? El payaso para adultos hace importante anuncio sobre su futuro

Si hay alguien que genera risas, reflexiones y polémicas es Platanito. El payaso para adultos sigue con Le duela a quien le duela Tour por México, además de presentaciones especiales, como fue recientemente el encuentro con la Selección Mexicana en la Copa América.

“Gracias a Dios el show sigue avanzando y muy contento con tanto trabajo y agradecido con el público que me ha seguido por más de 45 años de trayectoria, imagínate que Platanito aún sea vigente, es una gran bendición”, dijo en entrevista con Publimetro.

El comediante reconoció que muchos piensan que todo lo que hace está mal, pero describió el momento que vive hoy en día.

“Soy una persona que se considera profesional en el trabajo. Tengo que estar al día en todo lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, en las redes sociales, es como voy actualizando el show. Aunque ya sabemos que la generación de cristal se ofende y le molesta todo, pero bueno llevo años haciendo esto. No soy el único comediante, todos los comediantes hacemos exactamente lo mismo, pero Platanito desde hace muchos años ha sido como el punto (...) que todo lo que hace está mal. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo en el chiste del chequelete que que yo contaba desde Telehit, resulta que también salió una asociación prohibiendo que contara el chiste, porque me burlaba del lenguaje inclusivo, cuando creo que ya desapareció. Todo lo que haga Plátano está mal”, puntualizó.

Polémico en su andar en las redes sociales y los escenarios, explicó, “platicaba con varios amigos sobre el fenómeno de la cancelación, los haters y toda la gente que se ofende en redes sociales, fuera de eso, jamás en la vida una persona me ha reclamado directamente para decirme: ‘Plátano estás muy fuerte en tu comedia; Plátano te pasas, porqué dijiste que no hay agua en Monterrey’, jamás ha pasado eso, es gente que vive detrás de un celular que les gusta estar escribiendo y molestando”.

“Me considero una persona que ha dejado un legado muy grande en la comedia, sobre todo entre mis compañeros payasos que tomaron a Platanito como la punta de la lanza en la comedia para adultos. Me gusta voltear y ver que hay un cola impresionante de comediantes, sobre todo payasos, que también ya están trabajando para adultos y es un orgullo”. — Platanito

¿Retiro?

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, confesó que vienen cambios importantes, “me estoy empezando a preparar para la despedida de Platanito, porque como lo he dicho, no quiero que Platanito se despida viejito. Quiero que Platanito se despida en un momento bueno de mi carrera y diga hasta aquí llegó Plátano; debo seguir viviendo de algo, por eso ahora es le momento de ahorra, invertir y prepararme para ese retiro”.

Agregó, “No quisiera pero tengo 52 años, no sé cuánto más me quede como comediante o en qué momento me empiecen a fallar las rodillas o que use bastón, eso no quiero, unos 15 años faltarán pero se pasan rapidísimo. Viene muchos planes aparte del show, soy empresario y estoy por abrir un lugar en Ciudad de México”.

PUBLIMETRO TV: