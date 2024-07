Conductor lleva perrito a su trabajo y este se duerme junto a él

Conductor de transporte público lleva a su perrito para que no se quede solo

Los perritos son considerados, por muchas personas, como uno de los animales más nobles y lindos; tal vez por eso, los internautas no paran de compartir imágenes y videos de cómo estos peludos muestran en cariño incondicional que sienten por sus dueños. En las últimas horas, se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un conductor dejó que su mascota se durmiera en sus piernas mientras el conducía.

Si bien en común presenciar un gran número de sucesos en el transporte público, un usuario descubrió algo muy poco visto: el chofer dejó que ese día su lomito lo acompañara a realizar los viajes para poder pagar las croquetas. Con apenas 22 segundos de duración, los usuarios no dejaron de agradecerle al hombre por no abandonarlo y dejar que el perrito descansara.

¿Cuánto cuesta mantener un perro?

Pese a toda la buena vibra, algunos internautas mostraron enojo “A mí no me parece gracioso, más bien, una IRRESPONSABILIDAD, o cuida al perro , o le pone atención a su trabajo, sobretodo porque son personas las qué lleva en el camión, todo tiene su lugar”; mas otros no dudaron en desear un gran día al conductor “Hermoso, aunque codazo y codazo ya lo traía atarantado”.

De acuerdo con algunos portales especializados en el ahorro y economía “El gasto mensual promedio de un perro o gato de talla mediana ronda los mil 436 pesos. Sin embargo, si la mascota es pequeña, hasta 10 kg, este costo podría disminuir a 750 pesos. En cambio, si rebasa los 23 kg, en el caso de los perros, podría generar un costo aproximado de dos mil 370 pesos o más”.

En contraparte, el INEGI señala que la mayor parte de los mexicanos reciben un salario promedio de siete mil 380 pesos al mes; el segundo grupo de sueldo que mayor cantidad de personas recibe es de apenas tres mil 690 pesos en promedio, mientras que en la media se ubica en los 11 mil pesos; por eso los usuarios reconocieron la lucha del hombre por llevar comida y croquetas a su hogar.