Amanda Miguel confirma gira en solitario en México: Estas son las fechas

Amanda Miguel emociona nuevamente a su público mexicano con una gira en solitario que abarca diferentes ciudades del país. Con una trayectoria de 45 años y un nuevo álbum, la cantante se presentará en escenarios de Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Guadalajara y Guanajuato.

La ganadora del Grammy a la Excelencia Musical que recientemente presentó su nuevo material discográfico “Yo Soy”, se mostró entusiasmada por presentarse ante el público: “El tiempo me ha servido, me ha hecho crecer en muchos aspectos y estoy muy emocionada por empezar una ‘gira de verdad’. Me gusta cantar en vivo, me nutre el contacto con la gente, me sana y me transmite fuerza, para mí esos momentos son como caricias para el alma”.

En su tour, Amanda Miguel interpretará varias de las canciones que la llevaron a acumular más de 1.3 billones de visualizaciones y reproducciones de diferentes plataformas musicales, como “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Hagamos un trato”, “Castillos, “Dudas”, “Mi buen corazón” y “Las pequeñas cosas”.

De la misma manera, reveló su agenda para los próximos meses, destacando la felicidad que le causa visitar países en los que no se ha presentado en mucho tiempo: “Hace años que no voy a algunos países y quiero visitarlos porque están llenos de belleza y el público es muy afectuoso”.

Amanda Miguel

Fechas y ciudades para la gira de Amanda Miguel

Esta gira comenzará el sábado 13 de julio con un concierto en Sonora, y aunque solo se han confirmado fechas hasta el 7 de septiembre, Amanda Miguel explicó que al ritmo que pase el tiempo, revelará otros lugares que visitará.

Sábado 13 de julio , Guaymas sonora en el Malecón Turístico.

, Guaymas sonora en el Malecón Turístico. Sábado 27 de julio , Nicaragua en el Polideportivo Alexis Argüello

, Nicaragua en el Polideportivo Alexis Argüello Viernes 2 de agosto , Medellín en PLANCHA FEST Centro de Eventos La Macarena

, Medellín en PLANCHA FEST Centro de Eventos La Macarena Sábado 3 de agosto , Costa Rica en Parque Viva

, Costa Rica en Parque Viva Viernes 9 de agosto , Pachuca, Hidalgo en Plaza Explanada Pachuca

, Pachuca, Hidalgo en Plaza Explanada Pachuca Sábado 10 de agosto , Huamantla, Tlaxcala, Costado del Centro Cívico de Huamantla

, Huamantla, Tlaxcala, Costado del Centro Cívico de Huamantla Viernes 6 de septiembre , Guadalajara, en el Auditorio Telmex

, Guadalajara, en el Auditorio Telmex Sábado 7 de septiembre , León Guanajuato, en Domo de la feria

, León Guanajuato, en Domo de la feria Presentaciones en Monterrey, Mérida, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica aún están por confirmarse

Los boletos ya están a la venta y se pueden encontrar aquí: https://amandamiguel.com/events

Cabe destacar, que el concierto en Guaymas, Sonora el 13 de julio será el último en el que participe Ana Victoria Verdaguer antes de convertirse en madre por segunda vez, por lo que el resto de la gira, la llevará Amanda Miguel en solitario.