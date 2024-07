Christian Nodal arremetió contra quienes desean que el karma le llegue: Esto fue lo que dijo

Christian Nodal, conocido por su música regional mexicana, ha respondido enérgicamente a las críticas y deseos de karma por parte de sus detractores.

En medio del lanzamiento de su nueva canción “No Me 100to Bien” a través de su cuenta personal de Instagram, el cantante se enfrentó a una avalancha de comentarios negativos sobre su vida personal y profesional.

A sus 24 años, Nodal se convirtió en padre, un hecho que ha sido objeto de especulación y crítica pública. Sus relaciones sentimentales, especialmente su mediática ruptura con Belinda y su posterior separación de la cantante argentina Cazzu, han estado bajo constante escrutinio.

Ante las expectativas y críticas en torno a su nueva canción, Christian no se ha quedado callado. En los comentarios de su publicación, respondió a quienes le deseaban el karma con una afirmación contundente: “Para que el karma no me alcancé, voy a 100 millas por hora”.

Por otro lado, para algunos seguidores la canción está titulada de manera provocativa y parece ser una respuesta implícita a las críticas y especulaciones sobre su vida personal.

Aunque el contenido completo de la letra aún no se ha revelado, ya ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores y detractores.

Reacción del público en redes sociales