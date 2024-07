Tiago PZK estrena disco titulado ‘GOTTI A’ y anuncia presentación en CDMX

Tiago Uriel Pacheco Lescano, mejor conocido como Tiago PZK, sacó el pasado 4 de julio su más reciento disco titulado ‘GOTTI A’. Los millones de seguidores del compositor argentino esperaron, durante varios meses, la compilación de estos 14 temas que, en sus propias palabras, muestran el lado artístico y personal del también competidor de Red Bull Batalla de los Gallos.

En entrevista para Publimetro, el intérprete de ‘Sola’ expresó estar muy conforme con todos los temas: “Me gustan. Siento que es un buen álbum y me siento muy conforme con todo el trabajo que hemos hecho”. Asimismo, el artista confesó que este material es similar a ‘Portales’, su último disco, ya que cumple con todas las carteristas para ser del agrado de muchas personas.

Con relación a las colaboraciones que se pueden escuchar en ‘GOTTI A’, Tiago aseveró: “Hicimos salsa, hicimos cumbia, merengue, R&B, electrónica; hay de todo en el disco y todas las canciones siento que están bien trabajadas, bien elaboradas y todas tienen sentimientos”.

En aspecto de retos, el GOTTI A tuvo que cuadrar los calendarios ya que la mayoría de colaboradores “estaban muy ocupados. Así que la mayoría de canciones las hicimos a distancia, menos ‘RCP’, que la hicimos en el estudio con el Duko”. Además, el artista fue más allá y cantó en otro idioma: el portugués.

‘ALEGRÍA’, tema en el que colabora Emilia, Anitta y Tiago PZK canta en otro idioma, no fue un reto para el artista, al contrario, fue una gran experiencia poder juntar a dos de las cantantes más populares del momento: “Quedó muy lindo. Las dos son unas bestias, tienen mucha potencia, mucha actitud y siento que el tema tiene mucha energía para un show en vivo”.

Próxima presentación en CDMX

Al ser cuestionado sobre una posible gira con ‘GOTTI A’, el cantante argentino no dudó en mostrar su amor por las tierras aztecas: “La gente me está taladrando la cabeza que me quieren en México y yo los amo. Yo siempre lo digo, el primer gran show que yo di fue en México.El cierre de mi gira, Portales Tour, que fueron como 60 fechas, lo hicimos ahí. Para mí ese país es un lugar muy especial que me dio mucho; me abrió muchas puertas, me dio mucho crecimiento”.