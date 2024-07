Ferka revela que Jorge Losa le admitió haberse visto con Serrath a escondidas

La ex pareja no dio detalles de su ruptura.

Ferka compartió nuevos detalles del engaño que sufrió de Jorge Losa con Serrath en una reciente entrevista, pues dijo que el actor español aceptó que se llegó a ver a escondidas con su “amiga”.

María Fernanda Quiroz fue la invitada de esta semana en el pódcast “El Potrero” que conduce Luis ‘Potro’ Caballero y él le preguntó cómo se dio cuenta que su ex la estaba engañando.

Ferka contestó que desde que empezó con “MasterChef Celebrity”, veía a Jorge Losa más disperso de lo normal, no actuaba como de costumbre, así que intuyó que algo estaba pasando.

Ferka asegura que Serrath le aplicó lo de “fan de su relación”

Ferka también comenzó a estar pendiente de los constantes comentarios que le escribía Serrath, sobre que le encantaba verla junto a Jorge Losa, que junto a su hijo formaban una linda familia, etc.

Luis ‘Potro’ Caballero bromeó que le escribió que era “fan de su relación” y después la calificó de chapulín, es decir, que le quiso bajar el novio, haciéndose pasar por su amiga.

Asimismo, Ferka destacó que Serrath suele acosar a los hombres para ver quien cae, lo hizo con Guty Carrera y con Poncho de Nigris, a quienes calificó de víctimas.

Entonces, al ver a Jorge Losa actuando raro y sospechando de los constantes mensajes de Serrath, le tomó una foto al español para ver con quien se escribía y descubrió todo.

Ferka Quiroz lo encaró en ese momento y él aceptó que sí se veía a escondidas con Serrath, y pasó varias veces. Admitió que sí le afectó mucho, porque considera que fue la relación más sana y linda que ha tenido, además de que eran muy liberales, eran libres de salir solos y no estar todo el tiempo pegados.

“15 días le duró el chiste. En 15 días me lo caché. Le dije: ‘mi amor, te tengo que enseñar a portarte mal’. El que come callado, come dos veces”, dijo la actriz, aclarando que era solo un decir y nunca le puso el cuerno a Jorge Losa.