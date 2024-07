Karol G rompe en llanto en pleno show por pérdida de un ser querido

Como es bien sabido, los conciertos de Karol G siempre han estado lleno de diversas emociones, ya que en cada uno de estos te pone a bailar, cantar, pero también llorar y, en esta oportunidad en su concierto de Alemania, no fue la excepción, pues la famosa no pudo evitar romper en llanto tras la pérdida de un amigo cercano.

El pasado 2 de julio, la famosa se presentó en el escenario del Mercedes-Benz Arena de Berlín, en donde no pudo evitar llorar mientras interpreta ‘Ocean’, una de sus canciones más emotivas, compartiendo con cada uno de los presentes un mensaje que dejó a más de uno impactado.

Karol G rompe en llanto durante presentación en Alemania

Con sus ojos llenos de lágrimas y su voz quebrantada, la intérprete de ‘Mañana será Bonito’ compartió con sus fans un doloroso momento que vivió recientemente. Y es que, al parecer un amigo cercano de la cantante falleció hace pocos días, lo cual le tocó su corazón, ya que afirma que no fue lo suficientemente agradecida con él y no se había dado cuenta lo mucho que lo quería.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo. Y me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que la quería. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que estaba por su presencia. Su compañía y su amistad”, indicó la colombiana.

Según lo comentado por Karol G, estos días ha estado un poco triste, reflexionando de cómo a menudo no se les dicen a las personas cercanas lo mucho que las amamos, pues en ocasiones eso se da por sentado.

Por tal motivo, invitó a todos sus fans que aún tienen oportunidad a que se lo digan, ya que luego ya es demasiado tarde. “Dígaselo hoy que tiene la oportunidad de decírselo. Eso debería ser algo que hacemos todos los días”, señaló.