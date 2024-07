Marco Antonio Regil sobre Paco Stanley: “era el rey de eso, se burlaba de la gente”

El nombre de Paco Stanley ha sido muy mencionado en las últimas semanas, esto se debe a que recientemente se estrenó la serie ‘¿Quién lo mató?’, en donde se relata su muerte, reviviendo así uno de los episodios más significativos y trágicos en la historia del entretenimiento mexicano.

Como es bien sabido, el conductor de televisión es conocido por su estilo único al momento de hacer su trabajo y era caracterizado por un sentido del humor mordaz, que no dudaba en usar incluso para burlarse de sus invitados. Este enfoque, sin embargo, llevó a que Marco Antonio Regil, otro destacado presentador mexicano, optara por un trato diferente y más respetuoso hacia el público en sus programas.

¿Qué dijo Marco Antonio Regil sobre Paco Stanley?

Luego de su participación en programas como ‘Atínale al precio’ y ‘100 mexicanos dijeron’, Marco Antonio Regil alcanzó la fama y reconocimiento, consolidándose así, como uno de los mejores presentadores de la televisión en los años 2000.

No obstante, su estilo de conducción nació como una reacción a las actitudes de Paco Stanley en sus programas. Regil observaba que Stanley, conductor de ‘Pácatelas’, solía burlarse de sus invitados e incluso ridiculizaba, lo que motivó a Regil a adoptar un enfoque más respetuoso y considerado hacia su audiencia.

“En 1997 cuando arrancamos ‘Atínales al Precio’, Alberto Ciurana, vicepresidente de programación de Televisa, me dijo: ‘Marco, en México, los concursantes no gritan, no se ríen, no se hace’. Yo le dije: ‘con todo respeto, no. En la televisión mexicana, el público no se ríe porque el público, léase Paco Stanley que era el rey de eso, se burla de la gente y los agarra de patiños y él se hace grande haciendo más bajos a los demás”, indicó el reconocido conductor.

Con los programas de Paco Stanley al aire, el público que asistía estaba acostumbrado a un trato poco amable. Marco Antonio Regil decidió romper con ese estilo y ofrecer un modelo en el que los participantes podían saltar, gritar y hasta bailar, creando así un ambiente más ameno y participativo.

“Mi estilo de conducción. Estábamos de acuerdo que a los concursantes se les tenía que tratar bien. El resultado: los concursantes brincas, y me fregaban a mí. Eso fue parte del éxito del programa”, señaló.

Para finalizar, Regil explicó que “Una cosa es burlarte de la gente y otra es reírte de la gente”.