Revelan el secreto de cómo Ángela Aguilar mantiene su diminuta cintura

La polémica por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no parece tener fin, pues los usuarios continúan lanzándose en contra de ambos artistas por la rapidez en que dieron a conocer su relación, ya que había pasado poco tiempo desde que confirmaron la ruptura entre Cazzu y el cantante mexicano.

Asimismo, con esto han llegado diversas preguntas en donde no solamente se cuestionan si realmente Nodal y Aguilar contrajeron matrimonio, sino que también se habla sobre el físico de la joven de 20 años, pues muchos aseguran que esta utiliza almohadas para verse más voluminosa y que su cintura se debe a los corsés que ella siempre utiliza. Por tal motivo te revelaremos lo que realmente hace Angela Aguilar para mantener el físico que tiene.

¿Cuál es el secreto de la diminuta cintura de Ángela Aguilar?

Recientemente Aneliz Aguilar, hermana de Ángela compartió una historia de Instagram en donde se podría revelar el secreto de la cantante para mantener su diminuta cintura. Y es que, en la imagen ambas aparecen posando en un gimnasio.

Lo que sugiere que su secreto no solamente se debe a la herencia familiar, sino que además la famosa mantiene un estilo de vida saludable y activo que parece ser la clave detrás de su esbelta figura.

¿Cuánto mide la cintura de Ángela Aguilar?

En una ocasión para la revista ‘Hola!’ USA, Ángela Aguilar reveló un pequeño detalle sobre su cuerpo, indicando que tiene algunas prendas de su abuela flor silvestre debido a que ambas tienen un físico similar.

“Siempre me ha encantado la moda, desde chiquita. A los 15 fue la primera vez que me puse un vestido de mi abuela que me quedaba”, dijo la cantante.

Asimismo, también confesó que ella y su abuela poseen las mismas medidas corporales. “Algo súper raro de mi abuela y mío es que tenemos las mismas medidas de cintura, de busto... 90-60-90 al igual que la abuela”, es decir que su cintura mide 60 centímetros.